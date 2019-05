Stop a note e sospensioni alle elementari

adnkronos

(Di giovedì 2 maggio 2019)sul registro e aper i bambini delle scuole. A stabilirlo un emendamento al ddl che introduce l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole, con cui viene ...

Corriere : Elementari: stop alle note sul registro. Salvini: telecamere in tutte le classi - Agenzia_Ansa : #Scuola: stop alle note sul registro per gli alunni delle elementari. Lo prevede emendamento a provvedimento su edu… - ANSA_Legalita : Stop alle note per gli alunni delle elementari. Lo prevede un emendamento. Presidi: 'Norma obsoleta, giusto così' |… -