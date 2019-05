Roma | Sala | ' io sindaco? No | è troppo anche per me'

Roma - incidente choc sulla Salaria : moto si schianta contro un furgone - morto un uomo di 62 anni : incidente choc sulla Salaria, moto si schianta contro un furgone: un morto. Come appreso da Leggo per cause ancora da stabilire un uomo di 62 anni è deceduto in seguito a un brutto incidente...

Il Romanzo di Monica Castello "Le città che si guardano" sarà presentato in Sala Rossa a Savona : Il prossimo lunedì 29 aprile - ore 16.30, Sala Rossa della città di Savona - Giovanni Berrino, Assessore Regionale al Turismo , introdurrà la presentazione del romanzo di Monica Castello, Le città che ...

Street food (d’autore) e bollicine : a Roma la Bomba salata di Niko Romito : La Bomba salata di Niko RomitoBomba e bollicineSpazio Pane e Caffè: gli interniSpazio Pane e Caffè: l'esperienza del localeBomba: come e quandoBomba: le magnifiche setteOltre Bomba: l'offerta di Spazio Pane e CaffèSpazio Pane e Caffè Roma: infoNon serve essere critici o giornalisti del settore per conoscere Niko Romito: il suo è un nome che ogni amante della cucina d’autore non solo ricorda ma stima e ammira con dedizione. I motivi sono tanti e ...

Le notizie del giorno – Calciatore della Roma costretto al ritiro ad appena 21 anni - nuova tragedia per la famiglia Sala : Le notizie del giorno – Stephan El Shaarawy, miglior realizzatore quest’anno nella Roma, suona la carica in vista di un finale di stagione che potrebbe regalare ai giallorossi quel quarto posto che significherebbe l’accesso alla Champions League. Le sue parole in un’intervista esclusiva a Skysport24. “Con Dzeko ci stiamo trovando bene, Edin gioca per la squadra e vuole partecipare al gioco. Quanto successo e’ un capitolo ...

25 aprile - migliaia in corteo a Milano : sfilano anche Sala e Zingaretti. Raggi a Roma con l’Anpi accolta da applausi e fischi : migliaia di persone a Milano per il tradizionale corteo del 25 aprile. La folla, nonostante la pioggia, si è radunata a corso Venezia e percorrerà le vie del centro per arrivare in piazza Duomo. Qui sono previsti gli interventi conclusivi. Partecipano, fra gli altri, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. In corteo anche il segretario Pd Nicola Zingaretti: “Le risposte più belle alle ...

Roma - BIMBO CADE DAL 5° PIANO : GRAVISSIMO/ Giustiniana : è in sala operatoria : Un bambino di 8 anni è precipitato dal quinto PIANO di un palazzo a ROMA: è in condizioni gravissime, attualmente è in sala operatoria.

Il sindaco di Milano - Sala - critica Roma e ci va pesante su Matteo Salvini : “Non ti lascio Milano” : Sala sindaco di Milano critica Roma e attacca anche Matteo Salvini “A Salvini non lascio la poltrona: lui propone solo una ninna nanna irrealistica. Fa bene a mettere gli occhi su Milano, perchè ha un’immagine positiva. Ma io non farò un passo indietro”. Parola di Beppe Sala, il sindaco di Milano che da mesi duella … Continue reading Il sindaco di Milano, Sala, critica Roma e ci va pesante su Matteo Salvini: “Non ti ...

Volley : A2 Femminile - Cutrofiano salva - con Roma e Olbia retrocede Marsala : Roma- Si sono concluse stasera le fatiche delle squadre impegnate nella Pool Salvezza. Il torneo ha emesso l'ultimo verdetto condannando alla retrocessione la Sigel Marsala che, nonostante la vittoria ...

Roma - incendio Rocca Cencia : con il tmb a mezzo servizio e quello del Salario chiuso - l’Ama è costretta a rivolgersi a Cerroni : Sui rifiuti, “Roma è sotto l’attacco di un sistema criminale”. Lo lascia intendere Virginia Raggi, lo affermano a chiare lettere i deputati del M5S. Tutti, in Campidoglio sono convinti che la pista sia “dolosa”. I magistrati della Procura di Roma, dal canto loro, non escludono a priori il “sabotaggio”, ma nel senso che non scartano alcuna ipotesi poiché gli elementi sono ancora troppo pochi. Insomma: zero idee chiare. Fatto sta che l’incendio ...