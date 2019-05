NBA – Boston Celtics in ansia | principio d’infarto per Danny Ainge

sportfair

(Di giovedì 2 maggio 2019)inper le condizioni di salute di: il plenipotenziario della franchigia del Massachusetts ha avuto und’infarto nella notte di martedì Tifosi, giocatori e dirigenza deiinper le condizioni di. La franchigia del Massachusetts, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto cheè stato colpito da und’infarto nella serata di martedì. Il plenipotenziario dei, in carica dal 2003-2004 con il doppio ruolo di gm e presidente delle operazioni legate al basket, è stato portato subito in ospedale, nel quale resta tutt’ora in osservazione. Secondo The Athletic le sue condizioni sarebbero comunque migliorate ed è atteso a breve il suo ritorno dietro la scrivania dirigenziale deiaveva già avuto un infarto nel 2009: all’epoca rimase per ...

