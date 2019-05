Gli utenti OnePlus non gradiscono la funzione Cleanup del File Manager | sarebbe a rischio

Gli sviluppatori ora possono verificare Gli utenti di app mobili tramite WhatsApp anziché SMS : Facebook ha rilasciato oggi un nuovo SDK che consente agli sviluppatori di creare app in cui gli utenti possono scegliere di ricevere i loro codici di verifica tramite l'app WhatsApp installata sul proprio smartphone anziché tramite SMS. Una volta integrato in un'app per iOS o Android, l'SDK di WhatsApp consente agli sviluppatori di offrire agli utenti la possibilità di ricevere il ??loro codice di verifica su WhatsApp anziché via ...

WhatsApp blocca temporaneamente Gli utenti di GBWhatsApp : Non è una novità che gli sviluppatori di WhatsApp blocchino gli utenti da app non ufficiali e questa volta sembra che l'indiziato sia GBWhatsApp che viene riconosciuto e trattato di conseguenza. Gli utenti di questa app non ufficiale Android che vengono temporaneamente bannati e ricevono un avviso che li informa di aver violato i termini delle Condizioni d'uso del servizio. L'articolo WhatsApp blocca temporaneamente gli utenti di GBWhatsApp ...

Spotify festeggia 100 milioni di abbonati - sono 217 milioni Gli utenti totali : Gli utenti che pagano un abbonamento mensile sono aumentati del 32% rispetto a un anno fa. Nel primo trimestre ricavi a +33%, riduce le perdite

Vodafone Happy Ricarica premia Gli utenti con sconti - regali e Giga aggiuntivi : Prende il via oggi una nuova iniziativa del programma Vodafone Happy, che premia gli utenti che effettuano una Ricarica, con regali, sconti e Giga. L'articolo Vodafone Happy Ricarica premia gli utenti con sconti, regali e Giga aggiuntivi proviene da TuttoAndroid.

Giorgia Meloni attacca la Fiera della Cannabis. Ma su Facebook Gli utenti la prendono in giro : 'Voi fascisti vedete il mondo al contrario, chissà perchè', scrive un altro utente, mentre alcuni contatti spiegano come legalizzare la cannabis significherebbe togliere grandi introiti alla ...

Google Foto chiede aiuto aGli utenti per migliorare il riconoscimento delle persone : Google Foto chiede l'aiuto degli utenti per il riconoscimento dei volti, per migliorare il proprio algoritmo dedicato sia alle persone sia agli animali. L'articolo Google Foto chiede aiuto agli utenti per migliorare il riconoscimento delle persone proviene da TuttoAndroid.

Facebook pagherà fino a 5 miliardi di dollari per aver violato la privacy deGli utenti : Facebook, lanciato a febbraio 2004, ha senza dubbio rivoluzionato il web, il modo dei naviganti di approcciarsi al mondo virtuale, convicendo anche i più titubanti. In quindici anni di vita la creatura di Mark Zuckerberg è stata aggiornata numerose volte, diventando più di un semplice social network . Purtroppo, ...

Amazon pronta a lanciare le consegne in 1 giorno per Gli utenti Prime : Amazon ha confermato di essere al lavoro per dimezzare i tempi di consegna per gli utenti Amazon Prime, portandoli a un giorno per tutti gli ordini. L'articolo Amazon pronta a lanciare le consegne in 1 giorno per gli utenti Prime proviene da TuttoAndroid.

Anthem sull’orlo del baratro - più della metà deGli utenti ha abbandonato il gioco : Un lancio che non si può di certo definire memorabile quello di Anthem, la nuova IP targata Bioware ed Electronic Arts che ha fatto il proprio esordio sulla scena videoludica durante lo scorso mese di febbraio. Diverse sono state infatti le criticità che hanno accompagnato l'arrivo del titolo sugli scaffali dei negozi, con gli addetti ai lavori che sono stati chiamati a un super lavoro per cercare di arginare i danni. Nel corso delle ultime ...

Twitter aumenta l'utile e Gli utenti : Il mercato inizia a credere nel rilancio di Twitter che aumenta i profitti nei primi tre mesi dell'anno, anche grazie ad alcuni benefici fiscali. Il gruppo di Jack Dorsey ha registrato il sesto ...

Gli utenti di Snapchat stanno tornando a crescere : Gli utenti di Snapchat stanno tornando a crescere: nel primo trimestre del 2019 la compagnia ha annunciato che gli utenti attivi ogni giorno sulla piattaforma sono 190 milione, il 2,2 per cento in più rispetto al trimestre precedente, quando gli

Secondo Gli sviluppatori - il titolo di Days Gone può assumere diversi significati aGli occhi deGli utenti : A soli pochi giorni dalla pubblicazione dell'esclusiva Sony Days Gone, gli sviluppatori hanno affermato che il titolo del loro action in salsa zombie trasmetterà un diverso significato a seconda dei giocatori.Come riporta PlayStation Lifestyle, Secondo il Game Director John Garvin le parole "Days Gone" trasmettono l'importanza del ciclo giorno-notte e di come impatterà le meccaniche di gioco dell'opera:"Riguardo al titolo del gioco, esso può ...

Giampiero Mughini - Matteo Salvini e la "meraviGliosa" foto col mitra : "Chi è un autentico imbecille" : No, a Giampiero Mughini non sono mai piaciuti né la Lega né Matteo Salvini. Ma il giornalista non è vittima degli isterismi che hanno scosso, per esempio, Roberto Saviano. Isterismi che lo hanno portato a teorizzare che la foto col mitra di Salvini postata da Luca Morisi fosse una sorta di test per

Agcom : Copyright - necessità aumento consapevolezza per Gli utenti : Alla conferenza sulla tutela del Copyright organizzato dal Federal Service for Intellectual Property della Federazione russa, tenutasi a Mosca, è intervenuto anche il Presidente dell'Autorità per le ...