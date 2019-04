Previsioni Meteo Lombardia | domani 1° Maggio tempo stabile | massime fino a +23°C

meteoweb.eu

(Di martedì 30 aprile 2019) “Sullae in gran parte soleggiato grazie al coinvolgimento di un’area di alta pressione distesa tra l’Europa Occidentale e il Mare del Nord., 1, situazione simile con prevalenza di sole ovunque e temperature in aumento, mentre giovedì è previsto un primo modesto impulso perturbato dall’Atlantico, il quale provocherà precipitazioni sparse a ridosso di Alpi e Prealpi. Successivamente è attesa molta variabilità con temperature in calo“: sono leriportate nel consueto bollettino di Arpacielo in prevalenza sereno su tutti i settori, al più poco nuvoloso localmente sulle Prealpi. Precipitazioni assenti. Temperature minime ein lieve rialzo. In pianura minime intorno a +7°C,intorno a. Zero termico intorno a 2600 metri. Venti in pianura deboli variabili con rinforzi ...

lifegate : Si sta per aprire una fase dal clima gradevole, tipicamente primaverile. Le previsioni di @3BMeteo per i prossimi g… - ValleAdda : Scopri le previsioni meteo per i prossimi giorni e guarda le condizioni meteo attuali con le nostre webcam. - Iw1prt_Alberto : RT @3BMeteo: Mappa con i temporali attesi nelle prossime ore ?? -