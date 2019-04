Ciao Darwin - Incidente Sui Rulli! La Testimonianza di un Concorrente! : Durante la registrazione di una puntata di Ciao Darwin, un concorrente si è fatto male mentre percorreva i rulli del Genodrome. Una partecipante ha raccontato tutti i dettagli del tragico evento! Ciao Darwin: un concorrente si fa male sui rulli. La procura ha sequestrato il gioco! A Ciao Darwin, programma d’intrattenimento condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti, durante la registrazione di una puntata, un ...

"Ciao Darwin" non si ferma dopo l'Incidente. L'Adnkronos : "A breve saranno registrate nuove puntate" : Nonostante l'inchiesta della Procura di Roma e il sequestro dei rulli del Genodrome, Ciao Darwin non si ferma. A quanto apprende L'Adnkronos, infatti, tra oggi e domani 30 aprile i vertici di Mediaset dovrebbero procedere all'ufficializzazione del piano di produzione della rete, che prevede la registrazione delle nuove puntate del programma condotto da Paolo Bonolis.Intanto sono già pronte le puntate che andranno in onda il 3 e il 10 ...

Incidente a Ciao Darwin : la Procura di Roma apre un’inchiesta e sequestra i rulli del Genodrome : Ciao Darwin, rulli Genodrome I famigerati rulli del Genodrome di Ciao Darwin sono finiti sotto sequestro. Ora non si scherza più. Dopo l’Incidente capitato a Gabriele Marchetti durante lo svolgimento della prova ad ostacoli nel programma di Canale5, la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta e ‘messo i sigilli’ alle strutture su cui si è consumato il grave infortunio. L’ipotesi di reato è quella di lesioni colpose. A ...

Ciao Darwin - la concorrente in gara con Gabriele : «Non si muoveva - dopo l'Incidente ci hanno detto di non avvisare gli altri» : «Gabriele non si muoveva, ci hanno chiesto di non parlare con gli altri concorrenti al fine di non spaventarli. Mi sento molto in colpa di non aver avvisato gli altri». A sottolinearlo in...

Incidente Ciao Darwin aperta inchiesta - il cugino : ‘Dal collo in giù è bloccato’ : Sono stabili le condizioni del 54enne romano, concorrente di Ciao Darwin, che rischia di rimanere paralizzato dopo la caduta sui rulli del Genodrome durante la registrazione del programma di Canale 5. “Le condizioni sono sempre uguali”, afferma all’Adnkronos il cugino Stefano Ambrosetti. “Bisogna aspettare, è cosciente, ma dal collo in giù è bloccato – ha concluso – Sembrava ci fossero leggeri segnali ma nulla ...

La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sull’Incidente che ha coinvolto un concorrente della trasmissione “Ciao Darwin” : La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla trasmissione televisiva Ciao Darwin di Canale 5, in seguito a un incidente avvenuto nella puntata dello scorso 19 aprile (e registrata il 17), dove è rimasto ferito uno dei concorrenti. Gabriele Marchetti,

Ciao Darwin - Procura apre un'inchiesta per lesioni colpose dopo l'Incidente di Gabriele : Il Procuratore aggiunto della Procura di Roma, Nunzia D' Elia, ha aperto un fascicolo per lesioni colpose e posto sotto sequestro i 'rulli' rotanti della prova del Genodrome del programma televisivo Ciao Darwin, dopo l'incidente avvenuto ad un concorrente. L'inchiesta è stata aperta contro ignoti, ma sono state posti sotto sequestro i 'rulli' ed altre attrezzature utilizzate per le prove del Genodrome ed, in caso di anomalie, potrebbero esserci ...

