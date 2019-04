La metamorfosi di Conte | da mediatore a leader M5s

ilgiornale

(Di lunedì 1 aprile 2019) Prima di scorrere queste righe, sarebbe forse meglio dare un'occhiata alla grande foto di queste pagine: il "bel pomeriggio insieme nella campagna fiorentina", come l'ha descritta il premier Giuseppein un post sull'immancabile Facebook. "Lavoriamo con la massima concentrazione per gli interessi degli italiani", lo slogan ormai stra-usurato con il quale ha concluso il bucolico quadretto. "Bene le parole e le discussioni, rispettando ognuno le idee dell'altro, ma non perdiamo mai di vista la ragione sociale per cui siamo al governo", il monito del premier.Lo prendiamo in parola, perché forse ora sarebbe proprio il caso di concentrarsi su questo concetto-cardine: la "ragione sociale" di questo governo. Presi dalle quotidiane risse, dai punti del contratto sbandierati ora dall'uno ora dall'altro, pare essere giusto questo il deficit abissale nel quale si dibattono i gialloverdi al ...

