Disabilità e inclusione | il progetto LudoMi del Politecnico apre due Stanze Magiche per

(Di lunedì 1 aprile 2019) L’di bambini concognitiva insieme a loro coetanei non disabili è al centro di uninnovativo che utilizza ambienti e servizi ludico-educativi creati espressamente per loro, stimolanti e coinvolgenti. L’obiettivo è quello di creare nuovi spazi inclusivi con soluzioni ad alta tecnologia. Questo è ilfinanziato daldi Milano attraverso il programma Polisocial Award con il contributo del Comune di Cornaredo.“A questo scopo è stata sviluppata Magika, una tecnologia che permette di trasformare un qualunque ambiente in una Stanza Magica, dove luci, proiezioni, musica, suoni, aromi, e materiali fisici sono smart, cioè controllabili digitalmente, programmabili ed interattivi. Nella Stanza Magica i bambini con e senzapossono svolgere attività multisensoriali di gioco e apprendimento, inclusive e adattabili alle specifiche ...

