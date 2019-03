Viminale | nel primo trimestre 2019 sbarchi migranti in calo del 91%

Il Viminale non sarà parte civile nel processo contro Montante : "Il perchè? Chiedete a Conte" : Ancora un capitolo si va ad aggiungere alla vicenda Montante . Secondo quanto comunicato, infatti, il ministero dell Interno voleva costituirsi parte civile nel processo contro l'ex presidente di ...

Viminale - 251 giunti a Lampedusa nel 2019 : ANSA, - ROMA, 28 MAR - A Lampedusa dall'1 gennaio ad oggi sono giunti via mare 251 migranti, risultato di eventi di sbarco,, mentre nello stesso periodo di un anno prima gli sbarcati erano stati 487, ...

Loggia segreta a Trapani - una talpa nella segreteria di Alfano al Viminale. E quella rete di raccomandazioni in Ncd : Per una borsa di studio all’Università aveva a disposizione direttamente il rettore. Per un posto da funzionario al ministero dei Beni Culturali puntava direttamente sul sottosegretario. Nominare uno dei revisori dei conti dell’Azienda sanitaria provinciale? Aveva cercato di fare pressione direttamente sullo staff del ministro della Salute. E poi ovviamente il ministro dell’Interno al quale avrebbe chiesto – tra le altre ...

Migranti - la Mare Jonio soccorre 50 migranti nel Mediterraneo. Il Viminale 'Direttiva per chiudere le acque territoriali alle Ong' : Un gommone in avaria con 49 persone a bordo. Alla sua quarta missione di salvataggio nel Mediterraneo la nave Mare Jonio, partita sabato dal porto di Palermo, ha effettuato il suo primo soccorso e ora ...

Nel 2019 gli sbarchi di migranti sono diminuiti del 94% - i dati del Viminale : Gli arrivi si sono ridotti del 94%, mentre le espulsioni sono aumentate. sono questi i dati più rilevanti sull'immigrazione diffusi dal ministero dell'Interno. Dal primo gennaio 2019 al 15 marzo sono 335 i migranti sbarcati in Italia mentre nel 2018, nello stesso periodo di riferimento, erano 5.945: i dati segnano un crollo del 94,37%.I rimpatri dall'inizio dell'anno fino al 13 marzo sono stati 1.354, di cui 1.248 forzati e 106 volontari ...

Viminale : nel 2019 sbarchi crollati del 94% : Milano, 17 mar., askanews, - Da inizio anno a oggi gli sbarchi di migranti in Italia sono crollati del 94,37%. E' quanto si apprende dalle statistiche diffuse dal Viminale, in base ai dati aggiornati ...

Roma Viminale - nel 2019 sbarchi dei migranti ridotti del 94% : Dati Viminale: 335 sbarcati (rispetto ai 5.945 nello stesso periodo dell'anno scorso), 1.354 espulsi, un solo cadavere recuperato in questo 2019.

Migranti - Viminale : nel 2019 sbarchi crollati del 94% : Milano, 17 mar., askanews, - Da inizio anno a oggi gli sbarchi di Migranti in Italia sono crollati del 94,37%. E' quanto si apprende dalle statistiche diffuse dal Viminale, in base ai dati aggiornati ...

Migranti - i dati del Viminale sugli sbarchi Nel 2019 registrato un calo del 94% : I dati diffusi dal ministero: dal primo gennaio 2019 al 15 marzo sono 335 i Migranti sbarcati in Italia mentre nel 2018, nello stesso periodo di riferimento, erano 5.945

Stragi nelle moschee : le direttive del Viminale per evitare episodi di emulazione : direttive per una "rinnovata attività di monitoraggio" per evitare il rischio di emulazione e l'eventualità di ritorsioni ad opera di ambienti radicali" dopo gli attentati di ieri in Nuova Zelanda contro due moschee sono state impartite alle forze di polizia italiane. Lo si apprende da fonti del Viminale al termine della riunione straordinaria del Comitato di analisi strategica antiterrorismo tenuta questa mattina e a cui ha preso ...

Milena Gabanelli accusa Matteo Salvini : 'Assente al Viminale'. Il leghista risponde : affondata così : Sul Corriere della Sera di oggi, mercoledì 13 marzo, l'articolo al vetriolo di Milena Gabanelli contro Matteo Salvini . Secondo la firma del quotidiano di via Solferino, 'sembra proprio che dal giorno ...

Milena Gabanelli accusa Matteo Salvini : "Assente al Viminale". Il leghista risponde : affondata così : Sul Corriere della Sera di oggi, mercoledì 13 marzo, l'articolo al vetriolo di Milena Gabanelli contro Matteo Salvini. Secondo la firma del quotidiano di via Solferino, "sembra proprio che dal giorno del suo insediamento fino a fine febbraio 2019, sia stato presente al Viminale sì e no una decina di

Nuovo rogo nella tendopoli di San Ferdinando - muore un giovane migrante. Il Viminale 'Via allo sgombero da subito' : Si muore ancora di freddo e di fuoco nella tendopoli di San Ferdinando, il ghetto che da anni ospita i braccianti migranti della Piana di Gioia Tauro. Ieri sera, attorno alla mezzanotte, un Nuovo ...

Calcio - Viminale : nel girone d'andata meno violenza e polizia - più spettatori : meno incidenti, meno forze dell'ordine impiegate e più spettatori in Serie A. È il bilancio tracciato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ...