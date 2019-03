Pil | Boccia | non dibattere su decimali | bisogna reagire

Pil - Boccia : ''Sblocca cantieri non sia marginale'' : Fare in modo che lo sblocca cantieri non sia marginale. Lo chiede il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia 29 marzo 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Ocse boccia Italia - recessione in tutto il 2019 con Pil -0 - 2% : L'ennesima bocciatura sull'Italia arriva dall'Ocse. L'ente parigino prevede che l'economia Italiana soffrirà una recessione in tutto il 2019, con il Pil che cadrà dello 0,2%. Nuovo schiaffo al governo M5S-Lega, che per quest'anno prevede una crescita addirittura a +1%.

Da Moody’s arriva un’altra bocciatura per l’economia italiana : “Crescita anemica - Pil +0 - 4%” : Una crescita "anemica" e un Pil allo 0,4%: secondo l'agenzia Moody's, i dati economici italiani nel 2019 saranno ben al di sotto di quanto previsto dal governo. Secondo il report di Moody's, uno dei problemi principali per il nostro Paese è dato da una "incertezza politica" che per quest'anno è ritenuta "elevata".Continua a leggere

Pil non cresce - Boccia "colpa del Governo"/ Ultime notizie - Renzi contro Di Maio-Salvini : "Paese bloccato" : Istat, zero crescita Pil: Boccia, Confindustria,, 'è colpa del Governo'. Conte, 'era previsto': Renzi contro Di Maio-Salvini, 'Paese bloccato'.

Pil - Boccia : "Per far ripartire il Paese serve un 'Piano shock'". E Di Maio è d'accordo : Per ridare slancio all'economia e per farla ripartire è convinto serva un "piano shock". Vincenzo Boccia l'ha definita, in un'intervista a Repubblica, la sua idea di soluzione per rimettere in piedi il Paese. Per prima cosa, aprendo i cantieri delle opere già finanziate, "il che non avrebbe alcun impatto sul deficit pubblico e creerebbe centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro", ha specificato il presidente di Confindustria. Boccia ha ...

Pil - Boccia : serve Paese più competitivo : 14.05 "serve un Paese sempre più competitivo anche perché il rallentamento dell'economia globale eleva i livelli di competitività tra paesi.Il nostro è un Paese che ha una alta vocazione industriale e vocazione all'export". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Boccia. "Non abbiamo materie prime e fonti energetiche -ha precisato Boccia- quindi la questione industriale divente nazionale, a maggior ragione nelle regioni del Mezzogiorno".

Bruxelles boccia Roma : “Una manovra scarsa Italia maglia nera : Pil peggiore dell’Ue” : «Sembra che l’espansione keynesiana annunciata dal governo non si stia materializzando in modo forte...». Mentre Pierre Moscovici parla, alle sue spalle campeggia la solita cartina dell’Europa che la Commissione prepara ogni volta che vengono diffuse le previsioni economiche. Anche in questa sessione l’Italia è in assoluto la peggiore, ma i numeri ...

Pil - Boccia : "Governo non cerchi colpe" : 'Siamo in presenza di tagli previsionali che, al di là dei decimali in più o in meno, evidentemente erano già da prevedere dato il rallentamento dell'economia globale e dato il rallentamento della Germania. Questo comporta il fatto che invece di perdere tempo a cercare le colpe, gli alibi e i complotti internazionali, l'Italia deve necessariamente ...

Pil : - Boccia : 'Il governo non cerchi colpe - se l'Italia reagisce lo spread si calma' : 'Siamo in presenza di tagli previsionali che, al di là dei decimali in più o in meno, evidentemente erano già da prevedere dato il rallentamento dell'economia globale e dato il rallentamento della Germania. Questo comporta il fatto che invece di perdere tempo a cercare le colpe, gli alibi e i complotti internazionali, l'Italia deve necessariamente ...