Nuove regole per il web | appello di Zuckerberg ai Governi

Facebook ora si appella ai governi : 'servono Nuove regole per il web' : Proteggere la privacy è l'obiettivo annunciato da Mark Zuckerberg che lancia un appello a tutte le amministrazioni del mondo attraverso una lettera aperta pubblicata dal Washington Post

Zuckerberg invoca Nuove regole/ Il padre di Facebook 'Le elezioni vanno protette' : Mark Zuckerberg chiede ai governi nuove regole e nuovi standard comuni per salvare internet. Fra le questioni da risolvere anche quella politica

Zuckerberg : «Internet ha bisogno di regole Nuove - i governi abbiano un ruolo più attivo» : ... Facebook ha già effettuato cambiamenti nel suo modo di gestire le pubblicità elettorali, ma Zuckerberg stesso segnala che l'argomento è più vasto: «Le leggi sulla pubblicità politica si concentrano, ...

Zuckerberg - appello ai governi : 'Per Internet servono Nuove regole' : Credo che Facebook abbia la responsabilità di aiutare ad affrontare questi problemi e non vedo l'ora di discuterne con i legislatori di tutto il mondo . Abbiamo costruito sistemi avanzati per trovare ...

La richiesta di Zuckerberg ai governi : "Nuove regole - la privacy va protetta" : In una lettera aperta pubblicata dal "Washington Post" Mark Zuckerberg ribadisce la necessità di "proteggere la privacy"

Odio - violazioni della privacy - interferenze elettorali. Zuckerberg chiede ai Governi "Nuove regole per il Web" : Servono "nuove regole per proteggere il web dai contenuti pericolosi" e per fare questo serve "un ruolo più attivo da parte dei Governi". A lanciare l'appello è il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, in una lettera aperta pubblicata dal Washington Post del 'collega' Jeff Bezos, il guru di Amazon.Scottato dagli ultimi scandali che hanno travolto Facebook sia sul fronte della protezione dei dati degli utenti sia su quello della ...

Facebook - l’appello di Zuckerberg ai governi : “Nuove regole per il web” : Nuove regole per proteggere la privacy, i dati e prevenire le interferenze elettorali su interent. È l’appello del fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg. Dalle colonne del Washington Post, Zuckerberg ha detto che “un ruolo più attivo” è necessario per i governi e le autorità di regolamentazione. “La tecnologia è una parte importante della nostra vita e aziende come Facebook hanno enormi ...

Facebook - Zuckerberg ai governi : "Servono Nuove regole per il web" : C'è bisogno di "nuove regole per proteggere il web dai contenuti pericolosi" e per fare questo serve "un ruolo più attivo da parte dei governi". Con una lettera aperta, pubblicata dal Washington Post, Mark Zuckerberg lancia un appello a tutte le amministrazioni del mondo.Il fondatore di Facebook ha sottolineato così la necessità di nuove norme per "garantire l'integrità del processo elettorale e per proteggere la privacy della gente". Così ...

Zuckerberg - appello ai governi : 'Facebook non basta - Nuove regole per salvare internet' : Per il Ceo del più grande social media al mondo bisogna quindi lavorare insieme agli stati per mettere a punto una cornice globale e il modello deve essere quello della General Data Protection ...

Zuckerberg : web - servono Nuove regole : 1.23 servono "nuove regole per proteggere il web dai contenuti pericolosi" e per fare questo i governi devono avere "un ruolo più attivo". A lanciare l'appello è il fondatore di Facebook, Zuckerberg,in una lettera sul Washington Post. Le nuove norme devono "garantire l'integrità del processo elettorale, per proteggere la privacy della gente e per garantire la portabilità dei dati". Zuckerberg invita gli Stati "a lavorare insieme per mettere a ...

Zuckerberg : web - servono Nuove regole Ue : 1.23 servono "nuove regole per proteggere il web dai contenuti pericolosi" e per fare questo i governi devono avere "un ruolo più attivo". A lanciare l'appello è il fondatore di Facebook, Zuckerberg,in una lettera sul Washington Post. Le nuove norme devono "garantire l'integrità del processo elettorale, per proteggere la privacy della gente e per garantire la portabilità dei dati". Zuckerberg invita gli Stati "a lavorare insieme per mettere a ...

Vaticano - Nuove regole a tutela minori : 13.22 Rafforzate in Vaticano,con un motu proprio del Papa e la nuova legge 297, le norme "per prevenire e contrastare abusi contro minori e persone vulnerabili" Le norme prevedono l'obbligo di denuncia da parte di chiunque, "fatto salvo il sigillo confessionale", e la perseguibilità di ufficio,anche senza denuncia. Allontanamento "precauzionale" dalle attività pastorale per gli accuti,rimozione dagli incarichi per i condannati. Disposta poi la ...

Le Nuove regole europee per le emissioni di auto e furgoni : II Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le misure per ridurre le emissioni di gas serra di automobili e furgoni entro il 2030. E' stato concordato un obiettivo più elevato (37,5%) di riduzione delle emissioni delle autovetture nuove entro il 2030, rispetto a quello proposto dalla Commissione europea (30%). La legislazione fissa inoltre un obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 per i nuovi furgoni (31%) entro il ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : verranno utilizzate le Nuove regole di gioco! Tutte le novità - ecco cosa cambia : La Final Six dell’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile sarà il teatro del debutto delle nuove regole, la FINA ha infatti approvato una radicale rivoluzione che cambierà il modo di giocare di questo sport. Gli atti conclusivi del torneo, che andranno in scena a Torino nel weekend del 29-31 marzo, si disputeranno infatti con il nuovo meccanismo a cui Tutte le giocatrici dovranno abituarsi in fretta visto che verrà utilizzato negli anni a ...