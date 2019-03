Motocross | Jeffrey Herlings | “Tra un mese ricomincio ad allenarmi Rientro in gara ancora

oasport

(Di domenica 31 marzo 2019) Oggi andrà in scena a Valkenswaard (Olanda) il terzo round del Mondiale 2019 di. Tony Cairoli è pronto per centrare il bersaglio grosso ed allungare in classifica generale. Il siciliano, reduce dai successi nel GP d’Argentina e di Gran Bretagna, vuol dare continuità ai propri risultati e recitare il ruolo del fuggitivo nella classe MXGP. Tony infatti vuol approfittare dell’assenza del rivale numero uno per il titolo iridato, ovvero il campione del mondo in carica. L’olandese, infatti, è costretto ad essere spettatore del round di casa, per via di una frattura al piede nel corso della preparazione da cuisi sta riprendendo. L’orange, visti i tempi di recupero non così brevi, era intenzionato anche a cimentarsi nel campionato americano ma sembrerebbe che la KTM non gli abbia dato l’assenso.Pertanto il centauro tulipano si ...

