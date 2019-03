Georgia:no all'aborto.Insorge Hollywood

Il Parlamento della, Stato conservatore e molto religioso nel sud degli Stati Uniti, ha approvato una legge anti-, la più rigida del Paese che stabilisce l'interruzione di gravidanza. Minacce di boicottaggio da parte di diverse star di. Il testo, noto come 'Heartbeat Bill', (Legge sul battito del cuore), prevede un'eccezione per complicazioni mediche, ma non per stupri o incesti."Ladà un grande valore alla vita,difendiamo gli innocenti", ha commentato il governatore repubblicano Brian Kemp.(Di domenica 31 marzo 2019)