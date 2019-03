Come i cani fanno bene agli umani

dilei

(Di domenica 31 marzo 2019) Il cane di un proprietario serio e responsabile è pulito, vaccinato, e si sa comportare e quando è portato nei posti pubblici non si sente e spesso nemmeno si nota. Non conta se è bianco, se è marrone o nero, se piccolo o grande. Tutto dipende dal proprietario, che deve portare il suo cane se sa comportarsi in modo adeguato alle situazioni. Niente di diverso da quello che si dovrebbe fare con i bambini.E’ il motivo per cui detesto i cartelli ‘divieto di accesso ai’, nelle varie forme che hanno. Non perchè si debba andare ovunque con il cane – non imporsi è la prima forma di rispetto – ma perchè mipensare a quei cartelli rivoltanti della segregrazione istituzionalizzata negli Stati Uniti o in Sud Africa e in generale al razzismo contro chi è diverso.Dove isono rifiutati non è perchè sporcano o perchè abbaiano o per questioni igieniche ...

