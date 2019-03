Lecce | presunti abusi sulla nipotina | zio condannato a 15 anni di carcere

Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019) È un'altra squallida storia disu minori quella che arriva dalla provincia di, precisamente da San Pietro in Lama, piccolo comune dell'hinterland salentino. Adesso per un 51enne è arrivata la condanna a 15di reclusione, il soggetto è accusato di aver abusato di sua nipote fin da quando questa aveva 8. Gliavrebbero coperto un arco temporale che va dal 2008 al 2010 e si sarebbero verificate sempre nell'abitazione dove lo zio viveva. La piccola, che oggi è una ragazza di 17, fu affidata proprio agli zii perché fu allontanata dalla madre naturale. Quello che doveva essere per la minore un tetto di famiglia dove poter ritrovare serenità, si è trasformato invece in una trappola. Secondo quanto riporta la stampa locale, in particolare la testata giornalistica on-line Corriere Salentino, il pm del Tribunale di, Stefania Mininni, aveva richiesto per ...