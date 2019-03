Juve senza CR7 contro l' Empoli | il Milan contro la Samp

Le probabili formazioni di Juventus-Empoli : Allegri - senza CR7 fiducia a Dybala-Mandzukic : Da una parte chi vuole cancellare la prima sconfitta stagionale in campionato maturata prima della sosta a Genova e fare altri tre passi verso lo scudetto, forte anche del vantaggio di 15 punti sul ...

Juve - i senza Ronaldo ora dimostrino di valere : E' il tempo dei 'senza Ronaldo'. E' il tempo nel quale la Juventus o meglio gli Juventini debbano e sappiano dimostrare di essere tali, prescindendo dal fenomeno. Ronaldo è infortunato, nessuno sa ...

Empoli - Dell'Orco : 'L'assenza di Ronaldo? Un vantaggio - così la Juve...' : Cristian Dell'Orco , terzino dell'Empoli, ha parlato della gara con la Juventus al Corriere dello Sport: 'Sicuramente sarà una partita difficile, ma emozionante allo stesso tempo perché si giocherà in uno stadio che ospita partite di livello altissimo. Come si ferma la Juve? A saperlo! A parte gli ...

Emerson : 'La Juventus può sognare la Champions - senza Calciopoli sarei rimasto a Torino' : La Juventus quest'anno ha chiaramente l'obiettivo di vincere la Champions League. I bianconeri infatti hanno acquistato Cristiano Ronaldo proprio per fare il salto di qualità in Europa. Detto ciò, l'ex giocatore Emerson ha parlato proprio di quello che potrebbe essere il cammino in Champions della Juve. Il 'Puma' si è raccontato a TuttoJuve.com e ha toccato diversi argomenti. Emerson ha parlato infatti della Champions, di Calciopoli e di alcuni ...

Juventus-Empoli si giocherà senza Cristiano Ronaldo il 30 marzo alle ore 18 : 00 : Nella giornata di due big-match di alta classifica come Inter-Lazio e Roma-Napoli, la capolista Juventus potrebbe incrementare il suo vantaggio in classifica: i bianconeri saranno impegnati con l'Empoli di mister Andreazzoli il 30 marzo alle 18:00. All'andata la Juve vinse in rimonta (1-2) con doppietta di CR7. Juventus-Empoli sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, con collegamento a partire dalle ore 17:30, mentre per chi è appassionato di ...

Sconcerti : 'La Juve può battere l'Ajax anche senza Cristiano Ronaldo' : Mario Sconcerti, illustre firma del giornalismo italiano, nell'intervista rilasciata ai microfoni di RMC Sport, ha toccato molti temi caldi riguardanti il calcio italiano. Infatti ha parlato della Nazionale, della Juventus e di Cristiano Ronaldo. Il percorso della Nazionale Dopo un periodo buio per gli azzurri, sembra che le cose stiano cambiando in meglio; infatti i giovani talenti stanno crescendo e nelle ultime due gare di qualificazione per ...

Pirlo senza giri di parole : “Attenta Juve - ecco cosa serve in Champions” : Andrea Pirlo, intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla Juventus e sulle chance Champions dei bianconeri. Pensiero piuttosto semplice, ma di grande impatto. L’ex centrocampista di Milan e Juventus non usa giri di parole e svela le carte necessarie per riuscire a fare il […] More

Pirlo senza giri di parole “Attenta Juve - ecco cosa serve in Champions” : Andrea Pirlo, intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla Juventus e sulle chance Champions dei bianconeri. Pensiero piuttosto semplice, ma di grande impatto. L’ex centrocampista di Milan e Juventus non usa giri di parole e svela le carte necessarie per riuscire a fare il […] More

La Juve (senza Cristiano Ronaldo) registra la prima sconfitta in campionato : Il Genoa compie un'impresa infliggendo alla Juventus la prima sconfitta in campionato. Finisce 2-0 in un Ferraris in delirio al termine di una gara dominata dai rossoblù contro la brutta copia della Juventus di coppa. Considerando anche la gara d'andata, i rossoblù escono imbattuti dal doppio confronto con 4 punti. L'ex Sturaro, appena entrato nel secondo tempo, e Pandev, stendono una Juventus non in giornata, poco incisiva, quasi ...

Genoa-Juventus 2-0 : senza Ronaldo prima sconfitta per i bianconeri : Dopo l'impresa in Champions arriva la prima sconfitta in campionato per la Juventus contro il Genoa, 2-0,, che aveva già conquistato un punto all'andata allo Stadium. Massimiliano Allegri chiedeva ...

Il Genoa vince 2-0 - per la Juve senza Ronaldo prima sconfitta in campionato : prima sconfitta in campionato per la Juventus capolista di serie A: nell’anticipo della 28ma giornata, i bianconeri sono stati superati allo stadio Ferraris dal Genoa, per 2-0. I gol, nel secondo tempo, al 27’ di Sturaro al 34’ di Pandev....

Genoa-Juventus 0-0 La Diretta Formazioni : Allegri senza Ronaldo e con la difesa a 3 : Se la ricordano ancora bene i tifosi rossoblù l'ultima affermazione casalinga sulla Juventus: fine novembre 2016 con doppietta iniziale di Simeone, autorete di Alex Sandro e gol della bandiera ...

Genoa-Juventus - dalle 12.30 La Diretta Allegri senza Cristiano Ronaldo : Se la ricordano ancora bene i tifosi rossoblù l'ultima affermazione casalinga sulla Juventus: fine novembre 2016 con doppietta iniziale di Simeone, autorete di Alex Sandro e gol della bandiera ...

Juventus-Atletico Madrid : Ronaldo fa il fenomeno - Doncic resta senza parole : Una partita che ha tenuto incollati alla TV tutta l'Italia appassionata di sport e anche tantissimi campioni che poco o nulla hanno a che vedere con il calcio, tra cui inevitabilmente anche i ...