Golf | WGC Match Play | Molinari agli 8 i

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play 2019 : Francesco Molinari infila il terzo successo! Sfida con Paul Casey negli ottavi di finale : Si è conclusa nella notte italiana la prima fase del WGC-Dell Technologies Match Play 2019, secondo appuntamento stagionale del World Golf Championship in corso presso il Country Club di Austin, in Texas (Stati Uniti). Dopo il termine degli incontri dei gironi eliminatori si è definito il tabellone degli ottavi di finale, a partire dai quali i giocatori rimasti in gara si affronteranno in sfide ad eliminazione diretta secondo la formula del ...

Golf - Molinari verso gli ottavi del WGC : ANSA, - ROMA, 29 MAR - La vittoria bis di Francesco Molinari, le sconfitte di Dustin Johnson, Tiger Woods e Bubba Watson. E, ancora, il pareggio in extremis di Justin Rose. Conferme e sorprese nel WGC-...

Golf - Molinari verso gli ottavi del WGC : ROMA, 29 MAR - La vittoria bis di Francesco Molinari, le sconfitte di Dustin Johnson, Tiger Woods e Bubba Watson. E, ancora, il pareggio in extremis di Justin Rose. Conferme e sorprese nel WGC-Match ...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play 2019 : nessun problema per Sergio Garcia - Rory McIlroy e Francesco Molinari nella seconda giornata : seconda giornata e primi verdetti presso il Country Club di Austin, in Texas (Stati Uniti), dove è in corso di svolgimento il WGC-Dell Technologies Match Play 2019, secondo torneo stagionale del World Golf Championship che raccoglie tutte le stelle del panorama Golfistico internazionale. La prima fase della competizione prevede scontri diretti secondo la formula del Match Play tra tutti i partecipanti, suddivisi in 16 gruppi da quattro di cui ...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play 2019 : Francesco Molinari supera Thorbjorn Olesen e vola al comando del girone : Francesco Molinari è inarrestabile. Nella seconda giornata del WGC-Dell Technologies Match Play 2019 il fuoriclasse azzurro ha sconfitto il danese Thorbjorn Olesen centrando la seconda vittoria consecutiva e balzando al comando del girone eliminatorio. Un torneo piuttosto particolare quello in corso sul percorso del Country Club di Austin, in Texas (Stati Uniti), dove sono presenti tutte le stelle del panorama Golfistico internazionale: ...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play 2019 : nella prima giornata ok Francesco Molinari - Tiger Woods e quasi tutti i migliori : prima giornata senza grandissimi scossoni al WGC-Dell Technologies Match Play. Il torneo che si disputa ad Austin e che l’anno scorso ha visto trionfare Bubba Watson prende il via con i successi di molti dei più quotati giocatori in gara all’interno dei 16 gironi da 4 dei quali inizialmente si compone la manifestazione. Tranquillo il debutto di Francesco Molinari, vincitore senza alcun patema contro il giapponese Satoshi Kodaira: ...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play – Francesco Molinari travolge Satoshi Kodaira nel primo incontro : Francesco Molinari travolge il giapponese Satoshi Kodaira: l’azzurro dà spettacolo nel primo incontro del ‘Dell Technologies Match Play’ Francesco Molinari ha letteralmente travolto il giapponese Satoshi Kodaira (5/4) nella prima gara del girone eliminatorio al WGC-Dell Technologies Match Play, secondo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships, il minicircuito mondiale, le cui gare sono di livello ...

Golf - Molinari al WGC Match Play : ... secondo dei quattro eventi 2019 del mini circuito mondiale, svela le difficoltà legate a una rassegna che vedrà in campo in Texas tutti i migliori Player al mondo. "E' un evento difficile - spiega l'...

Golf - Molinari al WGC Match Play : ... secondo dei quattro eventi 2019 del mini circuito mondiale, svela le difficoltà legate a una rassegna che vedrà in campo in Texas tutti i migliori Player al mondo. "E' un evento difficile - spiega l'...

Golf - WGC-Dell Technologies Match Play 2019 : Francesco Molinari pronto a dare battaglia - sfida apertissima tra le stelle del panorama mondiale : Prenderà il via oggi, mercoledì 27 marzo, uno degli appuntamenti più particolari e appassionanti del calendario Golfistico internazionale. Presso il Country Club di Austin, in Texas (Stati Uniti d’America), andrà in scena infatti il WGC-Dell Technologies Match Play 2019, secondo dei quattro tornei stagionali del World Golf Championships che appartengono sia al PGA Tour sia allo European Tour. Saranno in gara soltanto 64 giocatori, con ...

Golf - WGC Match Play al via : ci sarà Francesco Molinari : WGC Match Play ha deciso di partecipare al WGC Match Play, secondo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships Francesco Molinari prende parte al WGC Match Play (27-31 marzo), secondo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships. Il field è di livello assoluto, poiché vi sono stati ammessi i primi 64 del world ranking. Difende il titolo Bubba Watson in un torneo dove la lista dei favoriti è molto ampia, con ...

Golf - al via WGC Match Play : Ad Austin, in Texas, show assicurato con in campo i migliori del mondo. Dopo il turno di riposo nel Valspar Championship tornano sul percorso dell'Austin CC Chicco Molinari e Tiger Woods, assente dal ...

Golf - PGA Tour 2019 : al Corales Golf Club vanno in scena nomi storici assenti dal WGC Match Play. Brice Garnett difende il titolo : Il concetto di alternate event, nel PGA Tour, si ripresenta per la seconda volta quest’anno con il Corales Puntacana Resort & Club Championship: tale torneo, infatti, si pone come diretta alternativa al WGC-Dell Technologies Match Play, l’evento principale della settimana, e per questo motivo è depurato di una notevole parte dei migliori giocatori del pianeta. Il campione uscente, che torna in scena, è Brice Garnett, ma sono ...

World Golf Championship – Francesco Molinari tra i favoriti del WGC-Dell Technologies Match Play : Francesco Molinari tra i favoriti per il WGC-Dell Technologies Match Play, il secondo dei quattro eventi del World Golf Chanpionships Francesco Molinari prende parte al WGC-Dell Technologies Match Play (27-31 marzo), secondo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships, il minicircuito mondiale, le cui gare sono di livello successivo solo ai major. Il field è di livello assoluto, poiché vi sono stati ammessi i primi 64 del ...