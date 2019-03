Ebola in Congo | 1000 contagi e 650 morti Continua l' avanzata del virus

Ebola avanza in Congo - superati 1000 contagi e oltre 650 decessi : Il virus dell’Ebola continua a colpire in Africa Centrale. Secondo i dati del ultimo aggiornamento del ministero della Sanità della Repubblica Democratica, sono 1.044 i casi di Ebola (978 confermati e 66 probabili), 652 i decessi e 325 le persone guarite. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) evidenzia nel suo ultimo report un picco di contagi negli ultimi 21 giorni con 121 casi registrati e il numero di operatori sanitari ...

Ebola : più di 600 morti da agosto in Congo - l’OMS “Dobbiamo fermarla il prima possibile” : Dallo scorso agosto l’epidemia di Ebola, che investe il Congo, non ha accennato a fermarsi e dall’ultimo bollettino del ministero della Salute locale citato dalla CNN, il numero esatto di casi sarebbe arrivato a 1009 tra quelli accertati e probabili, registrando 629 morti. La scorsa settimana l’OMS aveva già segnalato una ripresa dei nuovi casi – in aumento dopo settimane di declino – cosa attribuita principalmente ...

Congo : il rischio Ebola è reale - ecco le indicazioni dell’OMS per chi si mette in viaggio : Quello che afferma il bollettino dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è un quadro preoccupante si, ma sotto controllo. L’epidemia di Ebola nel Congo prosegue ma con “intensità moderata“, il numero dei casi ha superato quota 900, ma a destare preoccupazione sono le violenze ai danni degli operatori sanitari denunciate anche nella giornata di ieri da Medici senza frontiere (MSF), che hanno lasciato ...

Ebola : secondo Medici Senza Frontiere - l’epidemia in Congo non può essere controllata : Il presidente di Medici Senza Frontiere, Joanne Liu, oggi in conferenza stampa a Ginevra, ha denunciato la grave situazione di emergenza dovuta all’Ebola nell’est della Repubblica democratica del Congo Nonostante i nuovi vaccini e le terapie, il numero delle vittime dell’Ebola continua a salire a causa della sfiducia nella risposta sanitaria. Msf, che di recente e’ stata costretta a sospendere le sue operazioni a seguito ...

Si aggrava Ebola in Congo - arriva film formazione : Tra le iniziative il film formazione "E-bola", che si ispira alle vicende di cronaca, progetto realizzato da Consulcesi, network di riferimento per oltre 100 mila medici italiani. La pellicola, che ...

Congo. Nuovo attacco a centro contro Ebola - Msf chiude i battenti : Il centro attaccato nella provincia del Nord Kivu, Medici Senza Frontiere, . Medici Senza Frontiere, MSF, ha sospeso le attività mediche nella provincia del Nord Kivu , epicentro dell'epidemia di ...

Ebola - due attacchi in pochi giorni ai centri di cura in Congo : Msf sospende le attività a Butembu e Katwa : : Due attacchi nel giro di pochi giorni hanno costretto Medici senza Frontiere a interrompere l'attività in due centri per il trattamento dell'Ebola in Congo. Le due strutture si trovano a ridosso dell'epicentro della malattia. A entrare nel mirino di aggressori non ancora identificati le strutture del distretto di Katwa e di Butembu, nella provincia del Nord Kivu. Erano passati appena tre giorni dall'attacco a Katwa, la sera del 27 ...

Virus Ebola in Congo : 587 morti dall’inizio dell’epidemia : Il portavoce della Missione dell’Unione africana nella Repubblica democratica del Congo ha reso noto, in conferenza stampa, che da agosto 2018 nel Paese si registrano 872 contagi e 578 morti a causa dell’epidemia di Ebola, con un tasso di mortalità del 63%. La prossima settimana è attesa la visita del direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus: incontrerà il presidente Felix ...

Congo - attaccato uno dei centri per il trattamento dell’Ebola di Msf : “Attività struttura sospesa. Duro colpo alla missione” : La missione di Medici Senza Frontiere per rispondere all’emergenza di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo rischia di fallire. Un violento attacco, il 24 febbraio, ha infatti parzialmente distrutto il centro di trattamento della malattia nel Nord Kivo. Per questo, come si legge in un comunicato della stessa Ong, l’attività del centro è stata sospesa. Lo stop, si legge ancora nel documento, “limiterà gravemente ...

Epidemia di Ebola in Congo - OMS : “Situazione senza precedenti” : Sempre più grave l’Epidemia e la gestione di Ebola della Repubblica democratica del Congo: il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, parla di “una situazione senza precedenti“: “Non c’è mai stata un’Epidemia di Ebola in queste condizioni con una forte mobilità tra la popolazione e molte falle nel sistema sanitario“. Tedros ha lanciato un ...

Un centro di Medici Senza Frontiere per il trattamento dei malati di Ebola in Congo è stato incendiato e distrutto : Un centro di Medici Senza Frontiere per il trattamento dei malati di ebola in Congo è stato incendiato, costringendo i Medici, i pazienti e il resto del personale ad abbandonarlo. Non ci sono informazioni precise su quello che è successo,

Epidemia di Ebola in Congo : 97 casi nelle ultime 3 settimane : L’Epidemia di Ebola in Congo continua a dilagare: dal 23 gennaio al 12 febbraio sono stati segnalati 97 nuovi casi, secondo quanto riportato in un aggiornamento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. A partire dal 12 febbraio 2018 sono stati 823 i casi di contagio (762 confermati e 61 probabili), tra cui 517 decessi. Il tasso di mortalità è pari al 63%. Oltre 280 persone sono state dimesse dai centri di trattamento e si sono ...

Epidemia di Ebola in Congo : al via studi clinici su nuovi farmaci nei centri MSF : I centri di trattamento Ebola di Medici Senza Frontiere (MSF) a Katwa e Butembo, in collaborazione con il Ministero della salute Congolese, partecipano agli studi clinici controllati randomizzati (RCT, randomized controlled trial) avviati su quattro potenziali farmaci contro il virus Ebola in Nord Kivu, Repubblica Democratica del Congo (RDC). I trial sono iniziati lo scorso novembre in un altro Centro di trattamento nella regione e ora le ...

Ebola - 100 bambini morti in Congo per l’epidemia : L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera Ebola una delle minacce più grandi per il futuro dell’umanità. Per alcuni paesi non si tratta però di futuro, ma di presente. Non esiste vaccino per questo virus che vede in corso, nella Repubblica Democratica del Congo, la seconda più grande epidemia della storia, dopo quella del 2014 che causò la morte di 11mila persone. Dallo scorso agosto quasi 500 persone hanno perso la vita, quasi 100 sono ...