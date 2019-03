Di Battista : "Non mi candido alle Europee - sto seguendo un corso di falegnameria" : "E' un po' di tempo che non ci parliamo. Io sto benissimo". Esordisce così Alessandro Di Battista dopo 40 giorni di silenzio su Facebook, annunciando che non si candiderà alle prossime Europee per M5s. "Quando sono tornato dal mio viaggio, il Movimento mi ha chiesto di dare un po' una mano", dice, "e ho anche subito accettato perché temevo di deludere tante persone e per senso del dovere. Ci ho riflettuto: ti vuoi candidare? ...

Di Maio : 'A Verona fanatici - Salvini legga deleghe'. Europee : Di Battista Non si candida : 'A fanatici e medioevo, legga bene deleghe'. 'Noi teniamo tanto alla famiglia, siamo molto preoccupati perchè l'Italia è negli ultimi posti tra i Paesi a fare figli in Europa. Mente a Verona si ...

Europee - Di Battista : “Non mi candido. La stampa? Ha scelto Salvini. Il M5s supporti diritto dei migranti a stare a casa loro” : “È un po’ di tempo che non ci vediamo. Io sto bene, anzi benissimo sto facendo cose molto interessanti”. Alessandro Di Battista rompe il silenzio con una diretta Facebook. “Ho riflettuto” sull’opportunità di una candidatura alle Europee “e ho detto no“. “Quando sono tornato dal viaggio in Centro America il Movimento 5 Stelle mi ha chiesto di dare una mano – racconta l’ex membro ...

Alessandro Di Battista rompe il silenzio : 'Non mi candido alle Europee' : Cos'è questa domanda? Scopri il progetto Europe talks e leggi l' Informativa privacy completa in italiano Parla del futuro: "Voglio fare altro, continuare a scrivere, a conoscere il mondo. Voglio ...

Alessandro Di Battista rompe il silenzio : "Non mi candido alle Europee" : Alessandro Di Battista rompe il silenzio con una diretta Facebook. "Ho riflettuto" sull'opportunità di una candidatura alle europee "e ho detto no"."Candidarsi - spiega l'ex deputato romano - significa scegliere di mettersi a disposizione della collettività. O sei convinto o no. Io non vorrei andare a Bruxelles... non renderei. O tu butti tutte le energie in quel modo, come ho fatto in Parlamento, o non le fai le cose bene. In ...

Alessandro Di Battista rompe il silenzio dopo 45 giorni : “Non mi candido alle europee” : dopo circa un mese e mezzo, Alessandro Di Battista torna a parlare e spiega di aver riflettuto per 40 giorni prima di decidere di non candidarsi alle europee: "Candidarsi significa scegliere di mettersi a disposizione della collettività, fare un lavoro utile socialmente. O sei convinto di volerlo fare, ma io non ci vorrei andare a Bruxelles e non renderei neanche".

Grillo e M5s sempre più distanti. Il cofondatore non sarà a Ivrea per la terza edizione del "Sum". Diserta anche Di Battista : sempre più lontani. Basti pensare alla distanza che c'è tra il Giappone e Ivrea. Perché sabato 6 aprile, quando nella provincia di Torino ci sarà la terza edizione di "Sum", l'evento dedicato a Gianroberto Casaleggio, l'altro fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, sarà dall'altra parte del mondo. E anche Alessandro Di Battista non ha alcuna intenzione di partecipare.Saranno presenti tutti i big, Luigi ...

Alessandro Di Battista : "Luigi Di Maio non si riferiva a me - ma il silenzio è bellissimo" : Alessandro Di Battista è ancora "latitante" e nel Movimento 5 stelle c'è chi spera che scenda in campo al più presto. "Ma io non mi sono dato una scadenza precisa, non c'è nessuna riserva da sciogliere e nessun termine" ha spiegato l'ex deputato ai suoi interlocutori, secondo quanto riporta il Fatto

Nonostante il pressing dei vertici - Di Battista verso il 'no' alla candidatura : Il futuro di Alessandro Di Battista, dentro il Movimento 5 Stelle, è sempre più incerto. Luigi Di Maio ci spera ancora, gli avrebbe offerto anche la candidatura come capolista alle Europee in più seggi per trainare davvero la campagna elettorale che verrà. Ma, stando alla fotografia di oggi, la strada che Dibba prenderà sembra essere quella dell'India. È lì che continuerà la scrittura di ...

Delusione M5S. Paragone : 'Non possiamo fare a meno di Di Battista' : Il riferimento è all'ex deputato, scomparso completamente dalla scena politica dopo la sconfitta in Abruzzo e silente addirittura dal 13 febbraio.

Delusione M5S. Paragone : "Non possiamo fare a meno di Alessandro Di Battista" : Il risultato era in qualche modo previsto, ma la Delusione per aver più che dimezzato i voti in Basilicata rispetto alle politiche non viene cancellata dal fatto che il Movimento 5 stelle è il primo partito nella Regione. "Sono sincero, ho una Delusione personale - ha detto il candidato presidente del Movimento 5 Stelle Antonio Mattina - anche se il risultato è comunque positivo per il voto di lista. Prendo atto di questo ...

U&D - Gian Battista si difende : 'Non ho aggredito quella donna - pesa troppo per spingerla' : Gian Battista Ronza, l'ex cavaliere del Trono Over, cacciato dal programma da Maria De Filippi a causa di un'aggressione a un membro dello staff, torna a far parlare di se. Buttato fuori perchè ha spintonato una collaboratrice di Maria Durante la registrazione della nuova puntata di Uomini e donne del 21 marzo, l'opinionista Gianni Sperti fa una rivelazione inaspettata. Il cavaliere piemontese, fuori dallo studio, avrebbe aggredito una donna, ...

Gossip U&D - Gian Battista : 'Quella della redazione non l'ho sfiorata - peserà 150 kg' : La notizia di cui molti hanno parlato nei giorni scorsi sul web, è sicuramente la cacciata di Gian Battista Ronza da Uomini e Donne: le anticipazioni dell'ultima registrazione del Trono Over, infatti, hanno svelato che Maria De Filippi ha mandato via il cavaliere dopo aver saputo di maltrattamenti ai danni di una sua collaboratrice. A distanza di neppure una settimana da questo episodio, il signore ha usato Facebook per difendersi dalla pesante ...

U&D - Gian Battista si difende : 'Non ho fatto nulla - è stata la vendetta di chi mi odia' : Negli ultimi giorni ha fatto molto parlare il cavaliere del trono over Gian Battista. Durante una delle ultime registrazioni del trono over di Uomini e Donne, tenutasi qualche giorno fa, l'uomo è stato cacciato dallo studio di Maria De Filippi dopo essere stato accusato da una collaboratrice di quest'ultima di averla spintonata. L'uomo era già reduce da una serie di scontri all'interno dello studio di Maria, per via di un presunto accordo con la ...