Come attivare le risposte brevi di Alexa usando l’app

Firefox : Come disattivare l’autoplay dei video senza estensioni : È incredibile, eppure sono ancora tantissimi i siti Web che fanno partire in automatico video all’apertura di una qualunque pagina. Per fortuna ci sono browser che permettono di disattivare l’autoplay dei video, su Chrome era previsto poi Google ha deciso di rinviare questa funzione, mentre è possibile farlo con Firefox. (Continua a leggere)L'articolo Firefox: come disattivare l’autoplay dei video senza estensioni è stato ...

Come disattivare Google News : Dopo aver provato per diversi giorni il servizio di Google, che aggrega le notizie provenienti dalle principali testate giornalistiche presenti sul Web, adesso cercate una guida che vi spieghi nello specifico Come disattivare Google News. leggi di più...

Offerte Tim mobile : 50 GB - minuti illimitati a 7 - 99 euro. Come attivare : Offerte Tim mobile: 50 GB, minuti illimitati a 7,99 euro. Come attivare Tim, Offerte mobile a marzo 2019 Da qualche giorno disponibile per i clienti che arrivano da altri operatori il piano tariffario Tim Steel; l’offerta prevede minuti illimitati e ben 50 Gb di traffico dati alla massima velocità consentita dal proprio smartphone (più altri 5 Gb di traffico dati da utilizzare in Europa) al prezzo mensile di 7,99 euro. Offerte Tim ...

Come disattivare i video che partono da soli : (Foto: Pixabay) Come disattivare la riproduzione dei video automatici sulle applicazioni più utilizzate quotidianamente Come Facebook, Instagram, Twitter ma anche sui browser Come Chrome e Firefox? La riproduzione automatica dei video è una funzionalità molto comoda quando si naviga sotto rete wi-fi, ma che può causare qualche problema quando si hanno pochi gigabyte a disposizione nel proprio bundle, soprattutto quando si è all’estero ...

Attivare Dolby Atmos Come usare smartphone Samsung : Guida uso smartphone Samsung scopri Come si attiva la funzione Dolby Atmos sullo smartphone Samsung Galaxy e ascoltare la musica Come non l'ahi mai ascoltata prima.

Come disattivare antivirus : Avete bisogno di disabilitare il programma di protezione installato sul vostro computer per eseguire un software particolare ma non sapete quale procedura seguire. Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di realizzare una guida in cui vi leggi di più...

Come attivare tema scuro su Facebook Messenger (Dark Mode) : In questa nuova guida andremo a scoprire insieme Come attivare tema scuro su Facebook Messenger e procedere con l’attivazione seguendo dei passaggi davvero semplici, validi sia per Android che per iOS. Premessa Almeno per il leggi di più...

Come attivare il dark mode in Messenger per Android : Anche Messenger per Android riceve la cosiddetta modalità oscura anche se non ancora in versione stabile. Per ora si tratta di una funzione sperimentale dopo essere stata menzionata per la prima volta lo scorso maggio, ma è possibile già provarla sui dispositivi con OS di Google. La caratteristica arriva dopo (Continua a leggere)L'articolo Come attivare il dark mode in Messenger per Android è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Come disattivare LoSai e ChiamaOra di TIM gratis - non chiamando il 119 : LoSai e ChiamaOra di TIM sono diventati quasi un tabù da che il gestore telefonico ne ha annunciato la disattivazione a pagamento tramite il 119 (l'operazione ha un costo di ben 3.99 euro se effettuata da un consulente sotto esplicita richiesta del cliente). Sappiamo che contestualmente all'attivazione di una SIM, l'operatore abilita alcuni servizi in maniera automatica, tra cui LoSai e ChiamaOra di TIM (rispettivamente utili a sapere chi ha ...

Come disattivare gratis LoSai e ChiamaOra e altri servizi TIM senza passare dal 119 : Volete disattivare LoSai e ChiamaOra, 1 Giga di scorta, TIM BASE e Chat e altri servizi a pagamento, ma senza sborsare neanche un euro? Niente paura, ecco Come dovete fare passando dall'area clienti MyTIM. L'articolo Come disattivare gratis LoSai e ChiamaOra e altri servizi TIM senza passare dal 119 proviene da TuttoAndroid.

Come attivare Windows 10 : Molti di voi ci chiedono Come attivare Windows 10 e la risposta la troverete in questo articolo dove abbiamo raccolto tutte le soluzioni esistenti. Microsoft Windows, piaccia o meno, è il sistema operativo desktop più leggi di più...

Come attivare debug USB su Android con schermo rotto : A chiunque può capitare di rompere il vetro o addirittura l’intero display del proprio smartphone o tablet Android. In questo caso sorge il problema di non poter più utilizzarlo per via del touchscreen non funzionante. leggi di più...