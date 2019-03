Berlusconi | Noi indispensabili

Fi a Congresso sfida la Lega. Berlusconi 'Noi ancora indispensabili'. Carfagna 'Fallito il tentativo di svuotarci' : Un rientro nella politica attiva a oltre cinque anni dalla decadenza da senatore per la condanna. Ma il problema oggi è soprattutto il rapporto con la Lega, le tentazioni di fuga di una parte dei ...

«Noi indispensabili come 25 anni fa» : Berlusconi scalda l’assemblea di Forza Italia Live : Rivendica il ruolo del suo partito, il presidente Berlusconi, alla fine dell’assemblea degli eletti. E Tajani conferma: «Senza Forza Italia il centrodestra non vince da nessuna parte»

Basilicata - Di Maio : “Noi autonomi - altri costretti ad ammucchiate con Berlusconi” : “Noi siamo autonomi, portiamo avanti le nostre liste e le nostre candidature in maniera autonoma. Qualcun altro non può dire la stessa cosa perché è costretto a fregiarsi di buoni risultati solo stando in coalizione con i vari Berlusconi e i vari Pittella“. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle e vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commentando a Matera il risultato delle elezioni Regionali lucane dove il candidato ...

Berlusconi - con noi Basilicata riparte : ANSA, - MATERA, 22 MAR - "Domenica si vota in Basilicata. Ai cittadini lucani voglio ricordare che ogni voto per Forza Italia e per il generale Bardi sarà un voto per cambiare questa regione dopo anni ...

Imane Fadil - legale di Berlusconi : "La morte nuoce a noi nel processo" - : Dopo il decesso della modella, le dichiarazioni della giovane verranno inserite direttamente negli atti del dibattimento senza che la difesa possa contro-esaminarle. Intanto si attende l'autopsia per ...

Elezioni Ue - Orban verso l’uscita dai popolari. Meloni : “Felice se viene con noi”. Berlusconi : “Ti ho sempre difeso - ma accetta richieste del Ppe” : Il capogruppo dei Popolari Manfred Weber lo ha ripetuto più volte negli ultimi mesi: se il premier ungherese Viktor Orban non rispetta i valori europei non può più rimanere nel Ppe. E gli scontri negli ultimi mesi sono diventati sempre più pesanti, fino alla mozione di espulsione che sarà discussa il prossimo 20 marzo. Ma se i moderati di centrodestra sono pronti a tagliarlo fuori, l’alleato sovranista di Salvini ha lasciato intendere che ...

Berlusconi : noi al governo con Salvini I numeri ci sono. Se no subito al voto : Intervista di Affaritaliani.it al presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Se il governo Conte andasse in crisi quale soluzione secondo lei sarebbe auspicabile? "Quello che chiediamo dal principio della legislatura. Un governo coerente con il voto degli italiani, che hanno assegnato la maggioranza relativa al centro-destra..." Segui su affaritaliani.it

M5s - Berlusconi : “Più vicini a noi dopo Diciotti? Non m’importa - Salvini li lasci. Come nel ’94 serve riforma giustizia” : Dalla maggioranza all’opposizione, tutti sulla giustizia sembrano usare le parole e i comportamenti di Berlusconi, dal M5s che nega l’autorizzazione a procedere ai giudici sul caso Diciotti a Salvini, all’ex leader del Pd, Matteo Renzi, e i suoi che attaccano la magistratura e parlano di ‘giustizia a orologeria’, fino al leader leghista in fuga dal processo. Così è Berlusconi stesso a rilanciare: “Le ...

Berlusconi : Putin è il più democratico - la Russia si unisca a noi : 'Mai nella storia il mondo aveva conosciuto un progetto egemonico di potere sul resto del mondo: si chiama impero cinese e ha lanciato una sfida che ci fa parlare di nuovo di guerra fredda, questa ...

Berlusconi : Salvini ha firmato contratto con noi prima che con M5s : Roma, 15 feb., askanews, - 'Il contratto con Di Maio Salvini l'ha firmato dopo aver firmato il programma del centrodestra. Quindi non dovrebbe continuare con i 5 stelle quando questi ormai si sono ...

Luigi Di Maio parla dopo 3 giorni : 'Il M5s ha un problema. Senza di noi - Berlusconi...'. Il punto più basso : 'È necessario arrivare sempre alle amministrative con un percorso che preveda un lavoro sul territorio fatto di incontri con categorie, mondo del sociale, con gli amministratori. Non improvvisando ...