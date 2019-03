eurogamer

(Di venerdì 29 marzo 2019)'sè finalmente, pronto a catapultare il giocatore in una nuova avventura con il draghetto più famoso dei videogiochi.I veterani della serie, oltre agli elementi classici, troveranno un livello di sfida sempre stimolante, più o meno alto a seconda di come affronteranno l'avventura: starà a loro decidere se raccogliere le diverse sfide che ogni mondo di gioco propone e cimentarsi nella caccia ai collezionabili.Riportiamoi dettagli in merito nel comunicato ufficiale Nintendo:Leggi altro...

NintendoItalia : Unisciti a Yoshi per esplorare un mondo fatto a mano pieno di segreti in #Yoshi's Crafted World, ora disponibile su… - Eurogamer_it : Yoshi's Crafted World è da oggi disponibile: un platform per tutti e senza compromessi - games_joyce : RT @NintendoItalia: Unisciti a Yoshi per esplorare un mondo fatto a mano pieno di segreti in #Yoshi's Crafted World, ora disponibile su #Ni… -