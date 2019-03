Sergio Mattarella firma e demolisce

huffingtonpost

(Di venerdì 29 marzo 2019) Laera inevitabile, perchénon poteva fare altrimenti. Se non avesse dato il via libera alla legge per istituire la commissione banche, rispedendola alle Camere, sarebbe accaduta una cosa molto semplice: che le Camere l'avrebbero rispedita a, riapprovandola tale e quale, in un clima di conflitto istituzionale, polemiche e argomentazioni perfette per i comizi elettorali col capo dello Stato esposto alla pubblica gogna perché "non vuole che si faccia chiarezza su chi ha truffato i risparmiatori". Funziona così, di questi tempi in cui le istituzioni vengono vissute come facili bersagli, non come luoghi di garanzia per tutti.Però, e non è un dettaglio, anzi questa è la notizia, mai si era vista, in questo mite e prudente settennato, una promulgazione di una legge accompagnata da una lettera che, di fatto, la...

