Omicidio di Pagliarelli a Palermo | c' è un fermo

adnkronos

(Di venerdì 29 marzo 2019) C'è unper l'di Francesco Manzella, il 34enne trovato cadavere il 17 marzo scorso in via Gaetano Costa, a, nella zona del carcere. La polizia di Stato diha ...

palermo24h : L’omicidio di Pagliarelli a Palermo, fermato un uomo: “Ha ucciso il pusher per un debito” - rep_palermo : Palermo, un arresto per l’omicidio di Pagliarelli. “Lo spacciatore ucciso da un cliente” [news aggiornata alle 07:3… - MondoPalermo : L'omicidio di Pagliarelli a Palermo, fermato il presunto killer del pusher: 'Ha ucciso Manzella per un debito'… -