Maternità | se alle donne tocca sempre il part-time e non conviene

(Di venerdì 29 marzo 2019) Darsi una routine/un ritmo Fissarsi obiettivi realistici, raggiungibili, concreti e quotidiani. Imparare a delegareEvitare pregiudizi e aspettativeMobbingEssere pronte a cambiare. Seguire l’istinto e preserva la propria storia. Attenzione ai segnaliGuardare il bimbo e crescere con lui Attivare le risorseManuela GenchiMicol VagoPiù del 40% delleche lavorano nei settori delle scienze negli Stati Uniti lascia il lavoro a tempo pieno e sceglie ildopo aver avuto il primo figlio. Il fatto eccezionale, per chi lo vede dall’Italia, di questo studio dell’Università del Michigan, è che anche il 23% dei padri impegnati in carriere fra biologia, chimica e ingegneria sceglie di tagliare le ore al lavoro.Un numero comunque più alto di quello della penisola anche se non si arriva al record svedese di 9 padri su 10 che scelgono il congedo parentale. Tutti esempi e dati molto ...

