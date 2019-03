I listini europei chiudono la seduta in rialzo

finanza.lastampa

(Di venerdì 29 marzo 2019) In Europa si scatenano gli acquisti , lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un'ottima performance. Bilancio positivo per la borsa americana, dove l' S&P-500 vanta un progresso dello 0,45%. A ...

MichelaRoi : RT @Lettera43: Piazza Affari apre in rialzo a +0,61%. Il differenziale Btp-Bund in calo a 253 punti base. I listini europei positivi sulla… - Lettera43 : Piazza Affari apre in rialzo a +0,61%. Il differenziale Btp-Bund in calo a 253 punti base. I listini europei positi… -