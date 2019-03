Gandolfini | uccisi 6 mln bimbi con aborto

Verona - al via il Congresso delle famiglie | Gandolfini : "L'aborto è un omicidio Dal 1978 uccisi sei milioni di bambini" : Il summit ha visto spaccarsi nettamente le due anime del governo su posizioni contrapposte. Il leader del Family Day: "L'aborto è un omicidio , la legge 194 non aiuta".

