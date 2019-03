brindisilibera

(Di giovedì 28 marzo 2019) Bisogna partire urgentemente - conclude - con una visione integrata per riabilitare l'economia legata a un settore produttivo strategico come l'olivicoltura e migliorare la qualità paesaggistica dei ...

brindisilibera : New post (Xylella. Casili (M5S): “Serve una programmazione degli interventi per rilanciare l’olivicoltura nei terr… - Stefano47510568 : RT @Puglia_M5S: Xylella. Casili (#M5S): “Serve una programmazione degli interventi per rilanciare l’olivicoltura nei territori colpiti dal… - Puglia_M5S : Xylella. Casili (#M5S): “Serve una programmazione degli interventi per rilanciare l’olivicoltura nei territori col… -