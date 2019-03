calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Il calciatore tedesco Thomas Müller è apparso sui social media con unappena nato che hato, indel portiere del Bayern che ieri ha festeggiato il 33esimo compleanno. Il giocatore ha scritto: “Unè nato nella casa deinel giorno del compleanno del nostro portiere“.Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadra Scarica gratis o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadraL'articoloun, indiCalcioWeb.

CalcioWeb : #Muller chiama un puledro Manuel, in onore di #Neuer - ItaSportPress : Bayern Monaco, Müller festeggia la nascita di un puledro e lo chiama come Neuer! - - ilaria_muller : RT @italiansinfuga: urlografico: 20 MARZO 2019 Italia. Compie 116 anni la donna più vecchia d’Europa. Si chiama #Maria Giuseppa Robucci, me… -