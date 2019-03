Il nuovo Pd di Zingaretti che chiede più soldi per gli onorevoli

Pd - il suicidio perfetto di Nicola Zingaretti : l'Ue nel nuovo simbolo del partito : «Siamo Europei». È difficile capire cosa sia passato nella testa di Nicola Zingaretti quando ha deciso quale fosse l' arma vincente per risollevare le sorti del Pd alle prossime elezioni. Solo pochi giorni fa è esplosa la questione dei risparmiatori traditi, inguaiati da un' errata decisione dell' A

Pd - la proposta del nuovo corso firmata dal tesoriere Zanda : più soldi agli eletti. Patuanelli : “Zingaretti - sei d’accordo?” : Due giorni dopo la vittoria alla primarie e il primo discorso verso “un’altra strada” e “un cambiamento“, il nuovo segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti aveva già scelto il primo nome della sua squadra: Luigi Zanda, 76 anni, in politica dagli anni ’70 e già capogruppo dem al Senato, vicino a Paolo Gentiloni. Era il 5 marzo quando Zanda veniva annunciato come nuovo tesoriere del partito, mentre tra i ...

Un italiano su due "boccia" il Pd di Zingaretti (e Salvini surclassa di nuovo Di Maio) : Secondo l'ultimo sondaggio Ipsos per Di Martedì il 51% degli intervistati non ritiene il Partito Democratico una valida...

Basilicata : blog stelle - 'nuovo' Pd Zingaretti - eletti Pittella e 2 indagati (2) : (AdnKronos) - "Zingaretti, a sua volta sotto inchiesta per finanziamento illecito e gonfiato da buona parte dei media italiani - attacca ancora il blog delle stelle - evoca il ritorno del bipolarismo destra/sinistra, nel tentativo malriuscito di inculcare nell’opinione pubblica che il suo Pd sia un

Basilicata : blog stelle - 'nuovo' Pd Zingaretti - eletti Pittella e 2 indagati : Roma, 26 mar. (AdnKronos) - "Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha commentato a caldo il risultato delle Regionali in Basilicata mostrando orgoglio per quanto ottenuto dal Pd: un 8% coadiuvato dall’accozzaglia di liste definite di ispirazione democratica. 'Un centrosinistra nu

SCENARIO/ Il nuovo bipolarismo di Veltroni e Zingaretti : M5s-Pd vs. Lega : Salvini va avanti con il governo per cannibalizzare M5s, dove Di Maio non sa più che cosa fare. Mentre Zingaretti pensa all'alleanza

SCENARIO/ Zingaretti - De Vito e Brexit : gli indizi di un nuovo '92 : Un nuovo 1992 sembra alle porte e ancora ci sono di mezzo Italia e Gran Bretagna. Anche l'arresto di Marcello De Vito lo dimostra

De Vito - Zingaretti smorza subito i toni : il nuovo rapporto con gli elettori M5S parte anche da qui : La linea è stata dettata di prima mattina dal neo responsabile della comunicazione del Pd (e fedelissimo del segretario), Marco Miccoli: "Non abbiamo nulla da dichiarare sulla vicenda giudiziaria che riguarda il presidente del Consiglio comunale di Roma, Marcello De Vito. Fiducia nella magistratura. Se daremo un giudizio, lo daremo alla fine dell'iter processuale". Quindi il messaggio diretto ai Cinquestelle: "Noi siamo garantisti sempre. ...

L'apertura a sinistra del nuovo Pd targato Zingaretti : "Aprire il Pd": Nicola Zingaretti lo ripete da quando è sceso in campo per la segreteria e lo ha ribadito anche ieri nella prima relazione all'Assemblea da segretario. Oggi, in Basilicata per tirare la volata al centro sinistra, mette in pratica la parola d'ordine e apre a una alleanza con Articolo 1 - Mdp, Socialisti Italiani, Verdi e Italia in Comune per arginare il fronte sovranista alle prossime elezioni Europee. "Alle Europee so che ...

Il nuovo capo dei social del PD di Zingaretti non ha i social : Andrea Martella è un ex parlamentare del Partito Democratico che ha ricevuto dal nuovo segretario Nicola Zingaretti la delega al coordinamento delle attività della comunicazione dei social. Non twitta da oltre un anno, non aggiorna il suo profilo Facebook da agosto e non ha mai fatto un post sul suo profilo Instagram.Continua a leggere

PD : Zingaretti proclamato segretario : “Serve cambiare tutto - serve un nuovo partito” : Finalmente c’è il nome del nuovo segretario del PD: Zingaretti «Costruire il nuovo Pd, cambiare il suo organigramma, cambiare molto, forse tutto». Anche attraverso un nuovo Statuto, che «prepareremo insieme». Ma per arrivare a tutto questo basta con le correnti, con il partito a immagine personale e la contrapposizione tra maggioranza e opposizione come fossero … Continue reading PD: Zingaretti proclamato segretario: “serve ...

Scuola - aumento stipendi per i maestri : Zingaretti e il nuovo PD rinnegano Renzi : Laddove aveva clamorosamente fallito Matteo Renzi, ci riprova Nicola Zingaretti. Il nuovo segretario del Partito Democratico, infatti, ha indicato la Scuola, insieme alla sanità, come una delle emergenze da affrontare subito. ‘aumento salari per i maestri’, il PD vuole fare pace con la Scuola Sono, infatti, due le leggi da proporre subito: la “quota 10”, così come l’ha ribattezzata Zingaretti, ovvero investire ‘Almeno 10 ...

Come sarà il nuovo Pd di Zingaretti : Un partito nuovo, con nuova struttura e nuovo statuto, per arginare la 'salvinizzazione' del Paese. Nicola Zingaretti riceve l'imprimatur dell'Assemblea sulla sua elezione a segretario e quello che lancia dal palco dell'Ergife è un appello all'unità, quasi un grido d'aiuto al popolo dem e non solo. Apre metaforicamente la porta all'associazionismo, al volontariato, ai movimenti che hanno animato strade e piazze italiane negli ultimi ...

Zingaretti lancia nuovo Pd - Gentiloni eletto presidente Assemblea : Ascani e Serracchiani nominate vicepresidenti : Tramontata la possibilita' di un listone anti sovranista, Zingaretti apre ad alleanze con la societa', il mondo dell'associazionismo, i territori e anche le Ong, tenendo il manifesto di Carlo Calenda ...