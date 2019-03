Advanced Grant dell’ERC a Fabrizio d’Adda | ricercatore che combatte cancro e

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2019) Il prestigiosoassegnato adi Fagagna, ildell’IFOM di Milano e dell’IGM-CNR di Pavia specializzato in risposta ai danni al DNA e in senescenza cellulare. Le sue ricerche pionieristiche hanno già conquistato negli anni passati un altroe dues Proof of Concept, destinati sempre dalla Commissione Europea a progetti particolarmente innovativi e audaci.Telomeri, senescenza cellulare e risposta al danno al DNAL’importanza dei telomeri, le estremità finali dei cromosomi, nell’invecchiamento cellulare è stata sancita dal Nobel per la Medicina riconosciuto nel 2009 a Elisabeth Blackburn, Jack W. Szostak e Carol Greider.di Fagagna era proprio da pochi anni tornato in Italia da Cambridge per avviare uno dei primi laboratori specializzati in questo ambito a quel tempo ancora poco studiato in Italia. Da ...

ERC_Research : RT @UNI_FIRENZE: L’ @ERC_Research ha premiato #UNIFI con due nuovi ERC Advanced Grant che sono stati assegnati ai progetti di David Burr e… - zazoomnews : Un’astrofisica italiana vince l’Advanced Grant del Consiglio Europeo delle Ricerche - #Un’astrofisica #italiana… - UNI_FIRENZE : L’ @ERC_Research ha premiato #UNIFI con due nuovi ERC Advanced Grant che sono stati assegnati ai progetti di David… -