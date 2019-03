Tav | Bruxelles pagherà metà opera Salvini | ' Ottima notizia'

Cina a cena - Tav a colazione : il menu di Giuseppe Conte a Bruxelles : Cina a cena, tav a colazione. Non è un gioco di parole ma il 'menu' politico di Giuseppe Conte qui a Bruxelles, all'ultimo consiglio europeo di questa legislatura prima delle europee. Ultimo in teoria, in realtà. Perchè la Brexit - si ancora la Brexit - potrebbe indurre i leader a riconvocarsi in via straordinaria la prossima settimana, ma di questo parleremo dopo. Intanto per il capo del governo italiano questo vertice Ue ...

Salvini frena sulla 'Via della Seta' : dopo il sì Tav - un altro passo per accreditarsi a Bruxelles e Washington : "Se si tratta di aiutare imprese italiane a investire all'estero, siamo disponibili a ragionare con chiunque. Se si tratta di colonizzare l'Italia e le sue imprese da parte di potenze straniere, no". Matteo Salvini frena sulla via della Seta ma non riesce a bloccare l'intesa commerciale tra Roma e Pechino. La firma ci sarà quando il presidente Xi Jinping sarà a Roma la prossima settimana, confermano da Palazzo Chigi dopo i paletti ...

Più vicino a Bruxelles grazie alla Tav : C'è qualcosa di molto più grande intorno alla diatriba di governo tra la Lega e il Movimento cinquestelle sulla tav. Qualcosa di europeo. E non solo perché la linea dell'alta velocità tra Torino e Lione fa parte della piattaforma di finanziamento europea 'Connecting Europe facility' (Cef) sui progetti infrastrutturali del continente. C'è invece qualcosa di molto politico: il sì alla Tav apre a Matteo ...

Tav - la doppia relazione di Ponti sulla Torino-Lione : a Bruxelles dice che l'opera conviene : La realizzazione della Tav Torino-Lione potrebbe essere una delle infrastrutture con effetti occupazionali senza precedenti, riuscendo a creare con tutto il sistema di trasporti europeo almeno 800 mila posti di lavoro. A metterlo nero su bianco in un documento consegnato alla Commissione trasporti d

Tav - Telt a Bruxelles mercoledi' per fare punto su resoconto : Torino, 25 feb., askanews, - I tecnici di Telt e Inea, agenzia che gestisce i fondi Ue per la Torino-Lione, si incontreranno a Bruxelles mercoledi'. Si tratta di un incontro tecnico che ha l'obiettivo ...

Bruxelles avverte l’Italia : in settimana decida su Tav o salta accordo su fondi : L'Italia deve fare chiarezza entro poche prossime settimane sulla Tav, altrimenti l'accordo di finanziamento ('grant agreement') con l'Unione Europea rischia di saltare. Lo hanno detto fonti europee, dopo che la Commissione ha ricevuto l'analisi costi-benefici del governo italiano. Secondo le fonti, gia' oggi il 'grant agreement' traballa, a causa della decisione dell'Italia di sospendere una serie di gare di appalto della Tav provocando ...

Tav - Bruxelles pronta a riprendersi i fondi La mediazione di Tria : ... ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria nell'informativa alla Camera provocando una sonora protesta delle opposizioni. INCERTEZZA SOVRANA In realtà la discussione sulle grandi opere e la ...

Sulla Tav Bruxelles chiede il conto al governo : DAL MONDO Donald Trump "non ha chiesto il permesso all'Iraq", ha detto il presidente iracheno Barham Salih per rispondere al presidente americano che domenica in un'intervista alla Cbs aveva espresso ...

Bruxelles potrebbe volere indietro i fondi per la Tav. Toninelli va dritto : 'autostrade solo pubbliche' : Dalla Commissione europea arriva un avvertimento all'Italia per lo stato di incertezza sulla realizzazione della Torino-Lione: "Non possiamo escludere, se ci sono ritardi prolungati, di dover chiedere ...

