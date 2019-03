Padre di Kean sono leghista | Salvini capitano Il figlio | sete di gol e la

Il Padre di Moise Kean attacca la Juventus - il ragazzo risponde su Instagram : 'devo tutto a mia madre - non a te' : ... il giovane attaccante bianconero si chiama fuori dalla vicenda rivolgendo una dura critica al genitore Dopo l'exploit delle ultime settimane, fra Juventus e Nazionale, tutti i riflettori del mondo ...

Il Padre di Moise Kean attacca la Juventus - il ragazzo risponde su Instagram : “devo tutto a mia madre - non a te” : Il padre di Moise Kean attacca la Juventus: il giovane attaccante bianconero si chiama fuori dalla vicenda rivolgendo una dura critica al genitore Dopo l’exploit delle ultime settimane, fra Juventus e Nazionale, tutti i riflettori del mondo calcistico italiano sono puntati su Moise Kean. Il giovane talento bianconero è finito al centro delle cronache sportive, venendo investito da una grande popolarità. Tutti parlano di lui, anche il ...

Kean - il Padre del calciatore della Juve : “Aiutiamoli a casa loro”. E la Lega lo invita a tesserarsi e a lanciare la campagna elettorale : “I migranti? Vanno aiutati a casa loro”. Non ha nascosto le sue idee Bjourou Jean Kean, padre dell’attaccante della Juventus e della nazionale Moise, sostenendo la linea della Lega. Durante un intervento a Un giorno da pecora, su Radiouno, il papà del calciatore ha detto:”Sono leghista, a me piace la politica di Salvini“. Le sue parole hanno attirato l’attenzione del ministro dell’Interno che ha ...

