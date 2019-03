New York | in acquisto Pulte

New York : in forte denaro Ralph Lauren : Ottima performance per la maison statunitense , che scambia in rialzo del 2,44%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del World Luxury Index . Ciò ...

A New York corre Abercrombie & Fitch : Grande giornata per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,45%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del ...

New York : amplia il rialzo Wellcare Health Plans : Prepotente rialzo per Wellcare Health Plans , che mostra una salita bruciante del 9,16% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Il giardino - Newyorkese e interattivo - di Pandora : Chanel ImanFilipo Ficarelli Vita Clausen, Chanel Iman e Charisse Ford-HughesChanel ImanMelody AcevedoAnna SarellyChanel ImanChanel Iman e Filipo FicarelliAylin KoenigNoelle Downing, Melody Acevedo e Olivia RinkChanel Iman e Charlotte Ford-HughesImmaginate un grande cubo, con lati di circa cinque metri, tutto completamente verde, cioè ricoperto di muschio, erba e foglie di tantissime specie diverse tra loro. Ora, immaginate anche che questa sorta ...

Lincoln - A New York con la Suv Corsair - VIDEO : La Lincoln, il brand di lusso della Ford, presenterà al Salone di New York una nuova Suv denominata Corsair. Per il momento è stato diffuso un singolo teaser della fiancata che non consente di intuire molto sul design, ma che ne conferma le dimensioni relativamente compatte. Quarta Suv della gamma. La Corsair dovrebbe infatti rappresentare l'erede dell'attuale MKC, cugina della Ford Escape, a sua volta imparentata con la Kuga europea. La Lincoln ...

A New York la scuola calcio vietata ai genitori (guidata da un italiano) : Il Corriere dello Sport, a firma Massimo Basile, dedica una pagina a una notizia statunitense che ha risvolti molto interessanti anche in Italia. È un servizio su una scuola calcio nel cuore di New York, al Queens, guidata da un italiano: Filippo Giovagnoli, 48 anni, che ha giocato in Serie C e in Serie D. La particolarità di questa Academy (la Metropolitan Oval, o Met Oval) è che non ci sono genitori, a loro non è consentito entrare. “Stanno ...

Di Maio a New York : “Non sono qui per rassicurare sulla Cina. Sosteniamo accordo commerciale Juncker-Trump” : “Questa missione era già stata prevista e rimandata per lo shutdown. sono contento che capiti in questa settimana perché avrò modo di spiegare al nostro alleato, gli Stati Uniti, che siamo alleati e vogliamo restare nella Nato e siamo partner commerciali. Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio. “Non sono qui per rassicurare ma per portare avanti ancora di più le relazioni politiche e commerciali” dice rispondendo a chi gli chiedeva se la ...

Epidemia di morbillo nello Stato di New York : la contea di Rockland dichiara lo stato di emergenza : nello stato di New York, la contea di Rockland ha dichiarato lo stato di emergenza per un’Epidemia di morbillo e ha vietato ai bambini non vaccinati di frequentare gli spazi pubblici per 30 giorni: sono stati confermati 153 casi. Quella della contea di Rockland segue altre epidemie registrate nello stato di Washington, in California, Texas ed Illinois. Il tasso di vaccinazioni è in calo negli USA: molti genitori non vaccinano i figli per ...

New York : amplia il rialzo Alliance Data System : rialzo per Alliance Data System , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,99%. L'andamento di Alliance Data System nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva ...

New York : ingrana la marcia Cimarex Energy : Prepotente rialzo per Cimarex Energy , che mostra una salita bruciante del 3,37% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice ...

New York : si concentrano le vendite su Royal Caribbean Cruises : Si muove verso il basso la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , con una flessione dell'1,89%. La tendenza ad una settimana di Royal Caribbean Cruises è più fiacca rispetto all'andamento ...

A New York corre Anadarko Petroleum : Rialzo per Anadarko Petroleum , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,31%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 .