MotoGp | Dall’Igna soddisfatto per la decisione della FIM | “convinti di aver rispettato il

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il Direttore Generale Ducati Corse ha espresso la propria soddisfazione per laCorte d’AppelloFIM Archiviata la gara di aperturastagione con la splendida vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar, la Ducati è pronta a tornare in pista in Argentina per il secondo round del Campionato Mondiale2019.AFP/LaPresseAlla vigilia del weekend di gara è stata anche resa nota la sentenzaCorte d’Appello FIM riguardo al reclamo presentato da alcuni team al terminegara in Qatar, che ha ribadito la regolarità dell’appendice posta sul forcellone delle Ducati Desmosedici GP19 di Dovizioso, Petrucci e Miller, autorizzando il suo utilizzo nel prosieguo del Campionato. “Eravamo convinti dipienamente il regolamento tecnico e pertanto fiduciosi nel verdettoCorte di Appello – le parole di Dall’Igna ...

