Migranti | perché il diritto d’asilo è più forte del decreto Salvini

Migranti - quando la legge (italiana) li aiuta perché gay e minacciati nel loro Paese : Una serie di episodi analoghi, che navigano tutti nella stessa direzione nonostante la chiusura dei porti e di molte coscienze. L’ultimo è di queste settimane. Un migrante senegalese di 23 anni, ostracizzato e minacciato in patria perché omosessuale, si è visto prima negare e poi concedere la protezione sussidiaria. A dirgli di no era stata la commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale. Ad ...

Francia - autisti di Flixbus ammanettati e chiusi in celle separate perché portano Migranti : È un episodio davvero assurdo quello che si è verificato la sera dello scorso 9 marzo in Francia, precisamente a La Torbie, vicino Nizza, dove due autisti italiani di un pullman del servizio low-cost Flixbus sono stati trattenuti per circa 14 ore in due celle separate. Secondo l'accusa delle autorità francesi, a bordo del bus c'erano 4 pakistani che alla frontiera non erano risultati in regola con i documenti. Per questo, poco dopo, autisti e ...

Migranti irregolari - i rimpatri fermi a 6800 l’anno. Ecco perché. Dataroom in diretta : Qual è il vero problema? Milena Gabanelli ne discute con Roberto Maroni, ex ministro dell’Interno ed ex presidente della Regione Lombardia.

Migranti. Perché i trafficanti di esseri umani non sono sconfitti : Tutta colpa degli 'sbarchi occulti', le traversate con mezzi piccoli e veloci per evitare di essere intercettati in mare e poi a terra , dove per scelta politica la presenza di Guardia Costiera e ...

Perché il Movimento 5 stelle "sorpassa a destra" la Lega sui Migranti : Bonafede: "Fu Di Maio a dire che Ong erano taxi del mare, sono denunce che abbiamo portato avanti noi prima di Salvini". Ma...

Perché parlate sempre di Migranti? : Perché parlate sempre di migranti? È questa l'accusa che più spesso ci sentiamo rivolgere negli ultimi mesi e che lentamente ha preso il posto dei grandi classici “chi vi paga?” e “Perché non li portate a casa vostra?” E non è una questione di poco conto, Perché a essa è legata una mutata percezione della realtà, per cui chi si interessa di migranti è automaticamente "contro gli italiani".Continua a leggere

Migranti : Sea watch - 'Non partono dalla Libia perché ci sono onde alte due metri' : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - "Questo è il motivo per cui oggi non ci sono partenze dalla Libia: onde alte oltre due metri. Ci meritiamo, tutti, una discussione basata sulla verità". Così, su Twitter, la ong Sea watch. "Mentre la propaganda parla di 'no ong, no partenze', la Procura di Catania ricon

Migranti : inquirenti - 'Sea watch fece rotta verso Lampedusa perché convocati da pm' (2) : (AdnKronos) - "La veridicità di tale dichiarazione sembra trovare conforto nelle dichiarazioni rese dal responsabile di MRCC olandese, contattato dai colleghi italiani, che ha asserito di avere - di propria iniziativa e senza informare il comandante della motonave - richiesto alle autorità tunisine

Migranti : inquirenti - 'Sea watch fece rotta verso Lampedusa perché convocati da pm' : Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - Dal giorno del trasbordo dei Migranti sulla Sea watch 3, avvenuto il 19 gennaio scorso, fino alle 12,20 del 21 gennaio, "la motonave è rimasta all'interno dell'Area sar libica in attesa di ricevere risposta alle proprie richieste di indicazione del porto sicuro rivolte

Migranti - ecco perché Sea Watch ha fatto rotta sull Italia. La ricostruzione che smentisce le accuse di Salvini e Toninelli : Nella storia dell'odissea della Sea Watch 3, la nave di una ong tedesca, battente bandiera olandese, che il 19 gennaio scorso ha soccorso nel Mediterraneo 47 naufraghi, e ha dovuto attendere per 12 ...

Processo a Salvini - Migranti e la sfida sul web con Di Maio : ecco perché il leader leghista vola : Il caso 'Sea Watch', la nave al largo delle coste siciliane con a bordo 47 migranti, tra cui 13 minorenni, è diventato l'ennesimo tormentone politico con possibili risvolti di natura giudiziaria e che ...

Sea Watch - il brutto sospetto : perché i Migranti vengono solo in Italia : Il dibattito, in Italia, è ormai concentrato sulla questione degli immigrati. Il Papa e gli esponenti della sinistra dicono che bisogna aprire le porte a tutti, a prescindere se si tratti di gente che scappa dalle guerre e dalle persecuzioni oppure che si abbia a che fare con semplici migranti econo

Sea Watch - perché l'Olanda non è obbligata a ricevere i Migranti : Una vicenda che ha visto l'Italia condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2012, per la politica dei "respingimenti in mare" dei migranti voluta dall'ultimo governo Berlusconi, in ...

Sea Watch - ecco perché l'Olanda non ha l'obbligo di accogliere i Migranti a bordo" : Il 'caso Hirsi' è una vicenda che ha visto l'Italia condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2012, per la politica dei 'respingimenti in mare' dei migranti voluta dall'ultimo governo ...