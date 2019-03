L’incontro di Ligabue e Francesco De Gregori al Teatro Garbatella tra Ho messo via e un

optimaitalia

(Di mercoledì 27 marzo 2019)È stato un incontro tra titani, quello traDealdi Roma. Il brano scelto per l'immancabile duetto è Hovia, uno dei grandi classici del repertorio del rocker di Correggio e immancabile nei suoi concerti dal vivo che presto riprenderà per il tour negli stadi.Va così ad arricchirsi la lista di artisti che hanno accompagnato il coraggioso progetto Off The Records voluto daDee con il quale ha calcato il palco delper 20 serate in un mese solare esatto, con Elisa, Emma, Zucchero, Drigo, Renato Zero e tanti altri amici chiamati a supporto.Quella diè stata solo l'ultima sorpresa diDe, che continuerà con i live anche nei prossimi mesi ma con un progetto diverso che coinvolgerà anche Gnu Quartet in una serie di live che toccheranno anche l'Arena di Verona nel mese di ...

