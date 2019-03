Freeride e la salita in sicurezza Come proteggersi

gqitalia

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Degli incidenti sugli sci sappiamo tutto: cadute rovinose, neve che si accumula, che ghiaccia, rischio di valanghe, le ginocchia che non reggono. Quello che forse non sappiamo è che, secondo delle analisi, il 25% degli infortuni avviene sci in mano. In un mondo che va di fretta, anche godersi la giornata sulla neve è questione di risparmio di tempo. Si corre tra macchina e impianto, tra skilift e bar, da una funivia all'altragoffi fantozziani, impacciati in scarponi rigidi che rendono ogni nostro passo divincolato e senza grazia. E senza nemmeno accorgercene, si scivola su una lastra di ghiaccio e ciao polso, gomito, ginocchio. Ciao ciao proprio.Immaginate chi non solo cammina sull'asfalto, ma deve affrontare percorsi più sconnessi sempre con gli scarponi ai piedi. Passare da neve a roccia affrontando passaggi esposti e creste ghiacciate non è da ...