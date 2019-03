Non è la D' Urso | Asia Argento contro tutti

Live Non è la d'Urso - Barbara ospita Asia Argento 'contro tutti' : Fabrizio Corona trema : Domani, mercoledì 27 marzo 2019 in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con Live non è la d'Urso , il programma Videonews condotto da Barbara d'Urso . In studio, Asia Argento , per la prima ...

Live Non è la d'Urso - Barbara ospita Asia Argento "contro tutti" : Fabrizio Corona trema : Domani, mercoledì 27 marzo 2019 in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con Live non è la d'Urso, il programma Videonews condotto da Barbara d’Urso. In studio, Asia Argento, per la prima volta protagonista “una contro tutti”. Lei, che ha fatto discutere per il rapporto con i suoi ex, da Mo

Live-Non è la d’Urso : tutti gli ospiti della terza puntata : Chi sono gli ospiti della terza puntata di Live-Non è la d’Urso Dopo il successo delle prime due puntate, Live-Non è la d’Urso torna su Canale 5 mercoledì 26 marzo 2019. Ospite speciale della terza puntata Asia Argento, che sarà al centro del meccanismo “una contro tutti”. L’attrice, nonché figlia di Dario Argento, parlerà delle […] L'articolo Live-Non è la d’Urso: tutti gli ospiti della terza puntata ...

Non è la d'Urso - anticipazioni : Asia Argento - Eva Grimaldi ed Imma Battaglia tra gli ospiti : Appuntamento domani, mercoledì 27 marzo, con il terzo appuntamento dello show condotto da Barbara d'Urso

LIVE - Non È LA D’URSO : ospiti e anticipazioni di mercoledì 27 marzo : Come si evince dal comunicato stampa di Mediaset, domani mercoledì 27 marzo 2019 in prima serata su Canale 5 andrà in onda il terzo appuntamento con “LIVE – NON È LA D’URSO” il programma Videonews condotto da Barbara D’URSO. Anche questa settimana, grandi ospiti e interviste esclusive. Asia Argento, per la prima volta protagonista “una contro tutti”. Lei, che ha fatto discutere per il rapporto con i suoi ex, da Morgan a Fabrizio Corona, ed ...

Enrico Mentana - la battuta al vetriolo in diretta a Massimo Giletti : “Non vorrei che facessi Non è Non è l’Arena come la D’Urso” : “Ho letto sui social che abbiamo litigato ma ti sei dimenticato di dirmelo“, scherza così Enrico Mentana con Massimo Giletti durante il collegamento al TgLa7 per il lancio della nuova puntata di Non è l’Arena. Un chiaro riferimento alle voci circolate nei giorni scorsi per la maratona elettorale del direttore sulle elezioni regionali in Basilicata a discapito del talk del giornalista torinese, tensioni tra i due che sarebbero ...

LIVE – Non è la D’Urso : cast - ospiti e anticipazioni. Quando inizia : LIVE – Non è la D’Urso: cast, ospiti e anticipazioni. Quando inizia Anticipazioni Non è la D’Urso Poco tempo ci separa dalla prima puntata di LIVE- Non è la D’Urso. La messa in onda del nuovo talk show è infatti prevista per inizio marzo. Al comando del programma ci sarà ovviamente Barbara D’Urso, già regina di Pomeriggio Cinque e Domenica LIVE. La presentatrice partenopea è oramai una presenza fissa e costante nelle ...

'Live - Non è la D'Urso' - Karina attacca Rosa Perrotta - menzionando la De Lellis : Nel corso dell'ultima diretta di 'Live: non è la D'Urso' sono state messe a confronto le acerrime nemiche Rosa Perrotta e Karina Cascella, ormai ex protagoniste di "Uomini e donne", che hanno avuto modo di confrontarsi in un ascensore pensato dalla produzione del programma come punto di ritrovo per personaggi famosi che abbiano tra loro lasciato in sospeso dei conti. Karina vs. Rosa, tra le due ex protagoniste di Uomini e donne è ancora ...

Domenica Live : Barbara d’Urso Non sarà più in diretta : Barbara d’Urso a Domenica Live: salta la diretta Barbara d’Urso, fra 10 giorni, sarà quasi sempre in video con Pomeriggio 5, Live – Non è la d’Urso e Domenica Live. A questi tre programmi, a partire dall’8 Aprile, si aggiungerà anche il GF. Insomma la popolare conduttrice avrà veramente tantissimi impegni nei prossimi mesi tra il pomeriggio e la prima serata. Motivo per cui pare che Domenica Live non andrà più in ...

Lele Mora ora lavora in Albania : "Cerco volti nuovi per la tv. Barbara D'Urso? Da lei Non ci andrò mai più" : A breve partiranno le registrazioni di un programma per la tv, dove lo vedremo come assiduo ospite. Inoltre, uscirà anche il suo nuovo libro che, dice, "farà paura a tanti". Stiamo parlando di Lele Mora e della sua rinnovata vita all'estero, ricominciata dall'Albania.Una lunga intervista quella rilasciata a IlFattoQuotidiano.it da Lele Mora, che proprio grazie alle nuove opportunità offertegli dall'Albania conferma di aver cambiato vita, ...

Ascolti tv - Si accettano miracoli e La porta rossa 2 vincono su Live Non è la D’urso : Il film di Alessandro Siani in onda su Rai1 Si accettano miracoli vince la prima serata del 20 marzo con 3 milioni 295mila telespettatori e uno share del 14.4%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la seconda puntata di Live Non è la D’Urso è stata seguita da 2 milioni 331mila con uno share medio del 14% (il programma è andato in onda in prima e seconda serata dalle 21.38 alle 1.06 e ha ottenuto 200mila interazioni tra sito e app oltre al ...

Ascolti TV | Mercoledì 20 marzo 2019. Si Accettano Miracoli 14.4% - Non è la D’Urso 14%. Il finale de La Porta Rossa al 12.4% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 20 marzo 2019, su Rai1 la commedia Si Accettano Miracoli ha conquistato 3.295.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.38 all’1.06 – la seconda puntata di Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.331.000 spettatori pari al 14% di share (Buonanotte Live di 8 minuti: 845.000 – 17%). Su Rai2 l’ultimo episodio de La Porta Rossa 2 ha ...

Stefania Nobile - 'trappola' da Barbara D'Urso : 'Sempre detto che Non mi è simpatica. Ha un pelo sullo stomaco...' : L'ospitata di Wanna Marchi e sua figlia all'ultima puntata di ha sollevato non poche polemiche tra gli spettatori che hanno seguito lo show su Canale 5 e tra gli stessi opinionisti chiamati in studio ...

Live – Non è la D’Urso : gli ospiti della seconda puntata : Leo Blanco Nella seconda puntata di Live – Non è la D’Urso, in onda stasera su Canale 5, ci sarà spazio anche per due personaggi piuttosto discussi: Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile. Le donne si sottoporranno ad un “due contro tutti” e risponderanno alle domande degli opinionisti nascosti dietro le cinque sfere del programma. Wanna e Stefania non saranno le uniche a presenziare nel talk di prima serata condotto ...