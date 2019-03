Mick Schumacher | test con la Ferrari | ' Non vedo l’ora | esperienza incredibile'

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019)è pronto a salire su una, anche se solo per un. Il figlio del grande Michael, vincitore del campionato mondiale di Formula 3 Europea, siederà sulla SF90 il prossimo mese. Il giorno seguente il gran premio del Bahrain, in programma il 31 marzo, domenica prossima, si terranno isul circuito di Sakhir, ejunior potrà vivere per la prima volta in carriera le emozioni dei bolidi della Formula 1.guiderà in entrambi i giorni di, visto che lunedì 2 aprile sarà impegnato con la, mentre il giorno seguente, martedì 3, scenderà in pista con l’Alfa Romeo Racing (mentre sulla Rossa ci sarà Sebastian Vettel).guideràe Alfa Romeopotrà vivere questo doppio privilegio grazie alla FDA, laDriver Academy, che tra l’altro porterà un altro dei suoi piloti in F1, leggasi Callum Ilott, pilota di ...

