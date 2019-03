ragusanews

(Di martedì 26 marzo 2019), 26 MAR Sabato prossimo, dalle 10 alle 22, lo storicodelleaccoglierà tutta la città e i turisti con una grandecon musica, arte, spettacoli, laboratori per grandi e piccini, animeranno l'antico bazar di. "Pop Market", organizzata nell'anno in cui ricorrono i 70deldelle, è l'iniziativa che ...

AnsaSicilia : Mercato Pulci Palermo, festa per i 70 anni - Sicilia - palermo24h : Mercato delle pulci di Palermo, grande festa sabato per celebrare i 70 anni - andy_heel : RT @AnsaSicilia: Mercato Pulci Palermo, festa per 70 anni. Fu frequentato da appassionati antiquariato di tutto il mondo | #ANSA https://t.… -