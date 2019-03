De Laurentiis | «Juve-Inter si potrebbe giocare a Parigi»

Napoli – Dal gap con la Juventus alla scaramanzia per l’Europa League - De Laurentiis sincero : “se avessi un altro fatturato vincerei sempre” : A tutto De Laurentiis: dall’avversaria trovata per i quarti di finale di Europa League al gap con la Juventus “Sarebbe stato più facile affrontare altre squadre che sono andate ad altre nostre rivali“. Lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in merito al sorteggio dei quarti di finale di Europa League che ha opposto agli azzurri l’Arsenal. FRANCK FIFE / AFP “Io credo che Ancelotti sappia ...

Marcelo-Juventus - occhio al Napoli : De Laurentiis sfida Agnelli - i dettagli : MARCELO JUVENTUS – Marcelo alla Juventus sembrava fatta, ma nelle ultime settimane si sono accavallate un po' di coincidenze che fanno pensare che l'affare non si farà. Anche se il calciomercato si è dimostrato imprevedibile. Zidane però avrebbe già blindato il brasiliano, decisiva sarò dunque la sua volontà. L'unico che potrebbe fargli cambiare idea è […]

Juventus - Galeone : 'Qualche anno fa Allegri ha avuto un incontro con De Laurentiis' : La Juventus poche ore fa ha saputo che ai Quarti di finale di Champions League se la dovrà vedere contro l'Ajax. Ma intorno ai bianconeri come sempre ci sono molte voci che riguardano il futuro e in particolare su mister Massimiliano Allegri. Proprio del destino del tecnico livornese ha parlato nelle scorse ore Giovanni Galeone ai microfoni di Radio Kiss Kiss. L'ex allenatore e mentore di Massimiliano Allegri ha raccontato che qualche anno fa ...

De Laurentiis : 'L'unico modo per ridurre il gap con la Juventus sarebbe l'indebitamento' : Da buon imprenditore Aurelio De Laurentiis si è sempre interessato in modo particolare alle questioni economiche che circondano il mondo del calcio e dei club in particolare. Il presidentissimo dei partenopei ha sempre avuto un'attenzione meticolosa per le questioni finanziarie. Il numero uno di FilmAuro e patron del Napoli ha ribadito il concetto durante le interviste prima del match di Europa League col Salisburgo, e anche stavolta gli ...

De Laurentiis sfida la Juve : "Grande partita ieri - ma vi svelo il mio sogno" : DE Laurentiis – Juventus-Atletico è sulla bocca di tutti. La grande prestazione dei bianconeri è rimasta negli occhi di mezza Europa. In Italia molti "nemici" bianconeri ne hanno parlato, tra cui il presidente del Napoli, che però non si scompone. Aurelio De Laurentiis, ha parlato in vista della partita di Europa League contro il Salisburgo, elogiando […]

De Laurentiis conferma : 'Juve - che partita!' : ROMA - ' La Juve ha fatto una bella partita, stimo Simeone ma ieri sera ha sbagliato. Una Supercoppa Europea tutta italiana? Sarebbe un regalo per me e da fare a tutti i tifosi napoletani... '. Così ...

Napoli-Juventus - De Laurentiis surriscalda l’ambiente : “con i bianconeri pensar male è inevitabile…” : Si avvicina sempre di più il big match di giornata tra Napoli e Juventus, il presidente De Laurentiis infiamma l’ambiente con alcune dichiarazioni al ‘Corriere dello Sport’: “Napoli e Juventus sono i club che sono riusciti a rianimarsi dopo gli sconquassi del passato, il fallimento per noi e Calciopoli per loro. Si possono considerare due regine europee da fare invidia ad altre nazioni. Siamo l’espressione di ...

Napoli - De Laurentiis : “Con la Juve una ferita ancora aperta. Su Icardi…” : Napoli DE Laurentiis – A poche ore dal big match del San Paolo che vedrà scendere in campo il Napoli di Ancelotti contro la Juventus di Massimiliano Allegri, è tornato a parlare Aurelio De Laurentiis. Il numero uno azzurro lo ha fatto in un’intervista al Corriere dello Sport, parlando della partita del San Paolo: “E’ […] L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Con la Juve una ferita ancora aperta. Su Icardi…” ...

De Laurentiis sulla Juve : «Pensar male è inevitabile. Ancelotti a lungo» : Aurelio De Laurentiis affida i suoi pensieri pre Napoli-Juventus al Cor Sport. Tra frasi d'amore ad Ancelotti e frecciate alla Juventus

De Laurentiis : 'Icardi? Cotta passata. Napoli-Juve - penso male anche col Var' : Aurelio De Laurentiis tra passato, presente e futuro. Il presidente del Napoli ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport : 'Ancelotti qui per sempre? Mi farebbe il regalo più bello della mia vita , finora non mi ha spinto verso calciatori di una certa età già super-affermati. Sono arrivati calciatori di assoluto ...

“Napoli-Juventus - 20mila biglietti venduti. Contestazione a De Laurentiis” : Venduti anche i mini-abbonamenti Dopo la prima giornata di vendita d biglietti per Napoli-Juventus, le notizie sono di corsa ai botteghini. Per la Gazzetta sono quasi esauriti i tagliandi di Distinti e Curva B. Sia quelli singoli che i mini-abbonamenti che comprendono anche la sfida del 7 marzo di Europa League contro il Salisburgo. Il Mattino scrive di 20mila biglietti venduti e anche di una Contestazione delle curve ad Aurelio De ...

Tuttosport replica a De Laurentiis : «La Juventus ha investito - il Napoli no» : La frase sui debiti bianconeri Ieri mattina Aurelio De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport e ha parlato anche della Juventus. Alla domanda sullo scarto di tredici punti in classifica, il presidente ha risposto: «Il nostro distacco dalla vetta? Non sono sorpreso, ma se avessi 200 milioni di debiti con le banche per un giocatore, che gusto ci sarebbe a vincere?». Oggi il quotidiano Tuttosport risponde con un articolo di ...

Le notizie del giorno – Il lutto in casa Juve e la frecciata di De Laurentiis ai bianconeri : Le notizie del giorno – E’ un giorno triste per tutto il mondo del calcio, è morta Marella Agnelli, moglie dell’Avvocato Gianni. Era malata da tempo e le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni, i funerali si svolgeranno in forma privata. Era nata a Firenze nel 1927, è stata anche una fotografa, nel 1953 sposa Gianni Agnelli, due i figli: Edoardo e Margherita. Nel 1977 ha ottenuto negli Stati Uniti l’Oscar del disegno, ...

Napoli - De Laurentiis punge la Juve 'Con 200 milioni di debiti...' : Napoli - La testa è già proiettata giocoforza verso le prossime due sfide di inizio marzo, contro la Juventus e il Salisburgo. Ma il Napoli non può e non vuole snobbare la trasferta di Parma, che al ...