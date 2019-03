Vizio di forma | processo dopo 16 anni

PRO LOCO : AL VIA FORMAZIONE PER 90 VOLONTARI SER Vizio CIVILE : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web Check Also Close Cronaca SENISE: Crisi di governo si dimettono 7 consiglieri comunali finisce legislatura Spagnuolo 3 giorni ...

Google Arts & Culture - l’informatica al ser Vizio della cultura e della Scienza : La cultura e l’arte passano anche per i computer, grazie alle tecniche di elaborazione moderne e all’Intelligenza Artificiale. Una dimostrazione lampante è il lavoro della divisione di Google Arts & Culture , che di recente ha collaborato con il CERN di Ginevra, la NASA oltre 100 musei di tutto il mondo per creare una raccolta di video e di immagini dedicate alle scoperte dell’uomo e alla Scienza . Il nuovo progetto si chiama ...

Uxoricida e stalker continua a molestare - ma torna in carcere per un Vizio di forma : Senigallia, revocati i domiciliari al 42enne Jurgen Mazzoni, che perseguita l'ex ragazza per gelosia minacciando di ucciderla. Nel 2001 strozzò la moglie buttandola in una discarica perché voleva lasciarlo