Spread apre in rialzo - torna a 250 punti : Balzo, all'avvio di giornata, per lo Spread fra Btp e Bund tedesco che riguadagna quota 250 punti contro i 246 punti della chiusura di venerdì. Mentre in Asia i mercati scivolano sui timori di ...

Spread Btp Bund apre poco mosso a 240 : ROMA, 22 MAR - Apertura poco mossa per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 240 punti vicino ai 241 punti della chiusura di ieri sera. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,45%.

Spread Btp/Bund apre stabile a 237 punti : ROMA, 19 MAR - Apertura invariata per lo Spread fra Btp e Bund tedesco che ieri ha toccato, nel corso della giornata, i minimi dal maggio scorso. Il differenziale segna 237 punti sullo stesso livello ...

Spread Btp-Bund apre stabile a 249 punti : ROMA, 13 MAR - Lo Spread tra BTp e Bund tedesco a dieci anni apre stabile a 249,4 punti con un rendimento al 2,55%.

Spread Btp/Bund apre in calo a 246 punti : ANSA, - ROMA, 12 MAR - Apertura in calo per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 246 punti contro i 249 della chiusura di ieri. Il rendimento espresso è pari al 2,54%. 12 marzo 2019 ...

Spread Btp/Bund apre invariato a 246 : ROMA, 7 MAR - Apertura invariata per lo Spread fra Btp e Bund che segna 246 punti, sullo stesso livello della chiusura di ieri quando aveva mostrato un deciso ribasso, scendendo sotto la soglia dei ...

Spread Btp/Bund apre stabile a 258 punti : ANSA, - ROMA, 5 MAR - Apertura stabile per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 258 punti, sullo stesso livello della chiusura del giorno prima. Il rendimento del decennale è pari al 2,75%.

Attesa per il rapporto europeo sull'economia : lo Spread apre sopra 260 punti : L'Attesa maggiore in giornata è per il rapporto della Commissione europea sull'economia dell'Eurozona e sui singoli Paesi: gli operatori temono che arrivi un nuovo giudizio negativo per l'Italia. Le ...

Spread Btp Bund apre a 267 punti : ANSA, - ROMA, 26 FEB - Lo Spread tra Btp e Bund apre poco mosso a 267 punti base rispetto ai 266 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,77%. 26 febbraio 2019 Diventa ...

Lo Spread apre in rialzo a 273 punti : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 273 punti, dopo aver chiuso ieri a quota 271 punti. Il rendimento del decennale sale a quota 2,855%.

Spread Btp/Bund apre stabile a 276 : ROMA, 21 FEB - Apertura stabile per lo Spread fra Btp e Bund che segna 276 punti, sugli stessi livelli della chiusura di ieri quando ha messo a segno una crescita di 8 punti. Il rendimento del ...

Spread Btp-Bund apre stabile a 268 punti : ANSA, - ROMA, 20 FEB - Lo Spread tra BTp e Bund apre stabile a 268,4 punti con un rendimento al 2,78%. 20 febbraio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Spread apre in calo a 262 punti : ROMA, 19 FEB - Apertura in calo per lo Spread fra Btp e Bund che segna, nei primi minuti, quota 262 punti contro i 265 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari al 2,74%.

Spread Btp-Bund apre stabile a 256 punti : ANSA, - ROMA, 5 FEB - Il differenziale tra Btp e Bund apre poco mosso a 256,6 punti sui livelli della chiusura di ieri. Il rendimento è al 2,73%. 5 febbraio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook