Scuolabus | Di Maio | “Diamo cittadinanza a Ramy | pure premier Conte è d’accordo” Salvini

(Di lunedì 25 marzo 2019) Salvando la vita di 51 compagni di scuola con una telefonata al 112,si è meritato laitaliana. Ne è convinto il viceLuigi Di. “Suconfido in una rapida risoluzione per quanto riguarda laper meriti speciali – ha scritto su Facebook il capo politico del M5s a proposito del bimbo di origina egiziana il cui gesto ha fatto riaprire il dibattito sullo ius soli – Come sapete nei giorni scorsi ho scritto anche ai ministeri competenti per fare in modo che la sua pratica arrivi presto al Consiglio dei Ministri. Mi aspetto che accada. Anche il presidente del Consiglio Giuseppeè d’accordo. Non stiamo a girarci troppo intorno. Diamo laa quel bambino”.Di ius soli l’alleato di governo Matteonon vuole sentir parlare: “Ribadisco che l’Italia è il Paese europeo che concede più ...

