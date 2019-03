MTV EMAs 2019 a Siviglia | dopo la data ufficiale l’attesa di nomination e performer

optimaitalia

(Di lunedì 25 marzo 2019)Gli MTVsi svolgeranno a: è la Spagna il Paese scelto per la nuova edizione dello show di MTV che ogni anno raduna appassionati provenienti da tutto il continente. La nuova edizione degli MTV European Music Awards è in programma ae oltre alla città ospitante è stata svelata oggi anche ladella manifestazione musicale: domenica 3 novembre.La migliore musica europea ha quindi un nuovo appuntamento. In attesa delle informazioni sui biglietti in prevendita, lada segnare sul calendario è quella del prossimo 3 novembre quando asfileranno alcuni degli artisti più apprezzati del mondo. L'evento si terrà al FIBES, Centro Fiere e Congressi di, e sarà trasmesso in diretta su tutti i canali di MTV in circa 180 Paesi."Siamo molto eccitati all’idea di arrivare aper gli MTV. È una città molto viva con ...

fisco24_info : Musica: Siviglia ospiterà gli Mtv Emas 2019: Il 3 novembre dal Fibes, Centro Fiere e Congressi - lamescolanza : Musica: Siviglia ospiterà gli Mtv Emas 2019 - solospettacolo : Siviglia ospiterà gli Mtv Emas 2019 -