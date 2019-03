“Io mi piaccio e vorrei fare l’amore con me” | ecco chi sono gli autosessuali

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2019) Io micon me. Già, avete letto bene. Siamo dalle parti dell’ “tà”. Un orientamento sessuale che va oltre il semplice narcisismo e la banale cura e apprezzamento di sé. Un breve excursus sul fenomeno l’ha pubblicata il Corriere della Sera riportando la testimonianza di un 33enne italiano. L’uomo che si dichiara autosessuale racconta di essersene accorto gradualmente, prima scherzandoci su poi in modo molto serio. Anche perché è difficile anche per chi si sente tale, riuscire a connotare la propriatà. Il ragazzo prova aalcune specifiche. La prima è che pur sentendosi eterosessuale prova attrazione anche per uomini, ovviamente perché gli ricordano qualcosa di lui; e poi che quando gli piace una ragazza pensa subito che “deve piacersi tantissimo anche lei”. Secondo la sessuologa Roberta Rossi “ora se ne parla, ma gli...

