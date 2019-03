Delusione M5S Paragone | Non possiamo fare a meno di Alessandro Di Battista

huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019) Il risultato era in qualche modo previsto, ma laper aver più che dimezzato i voti in Basilicata rispetto alle politiche non viene cancellata dal fatto che il Movimento 5 stelle è il primo partito nella Regione. "Sono sincero, ho unapersonale - ha detto il candidato presidente del Movimento 5 Stelle Antonio Mattina - anche se il risultato è comunque positivo per il voto di lista. Prendo atto di questo risultato e da questo ripartiamo".C'è una parte dei 5 stelle che fa buon viso a cattivo gioco, come Stefano Patuanelli, capogruppo M5S in Senato, secondo cui in Basilicata "dopo i risultati delle elezioni in Sardegna e Abruzzo era logico attendersi risultati in linea". Ma "stiamo già lavorando alla nuova organizzazione, presto potremo avere nuove regole". È infatti in corso il processo di riorganizzazione del Movimento, in ...

PaganiEnrico95 : RT @gq_gianni: Si, x finire di scomparire?????? - gq_gianni : Si, x finire di scomparire?????? -