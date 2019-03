Cecil Taylor | oggi avrebbe compiuto 90 anni La sua vita al servizio del Free Jazz

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2019) Novant’fa, esattamente il 25 marzo 1929, nel quartiere di Queens a New York nasceva, uno dei pianisti più discussi della scenaistica internazionale.cominciò a suonare il pianoforte ancora in tenera età e i genitori lo iscrissero al New York College of Music e successivamente al Conservatorio New England di Boston, dove si diplomò in composizione provando grande interesse per alcuni compositori europei all’avanguardia come Olivier Messiaen, Darius Milhaud, Bela Bartok e Karlheinz Stockausen.Nel 1955 ritorna a New York e inizia con grande successo la sua carriera di pianista, dapprima contestato per il suo stile lontanissimo dai suoi contemporanei, poi accettato per la sua originalità ma spesso oggetto di discussioni fra critici e appassionati. Assieme al sassofonista Steve Lacy forma un quartetto e incide il suo primo disco,Advance, del ...

