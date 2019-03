Basilicata | 12 seggi su 20 per maggioranza Bardi Tutti gli eletti

Basilicata : chiusi seggi - al via spoglio : POTENZA, 24 MAR - Hanno chiuso alle ore 23 i seggi elettorali per le elezioni regionali in Basilicata. Sono stati 573.970 gli elettori chiamati oggi al voto in 681 sezioni, dalle ore 7 di stamane. Ora ...

Basilicata - al seggio di Lauria : "Finora sono venute più persone di quante ce ne aspettavamo..." : Le prime brevi file ai seggi di Lauria iniziano a crearsi intorno alle 10 di mattina. Il presidente della sezione numero due, dove hanno diritto a votare 1368 persone, si stupisce perché - spiega poco prima delle 11 ad HuffPost - "finora sono venute più persone di quante ce ne aspettavamo". Ma non si tratta di un exploit, nessuna coda lunga: gli elettori non hanno molto da attendere per votare: "Il clou si raggiungerà dopo ...

Basilicata - elezioni regionali : seggi aperti dalle 07 : 00. Si vota fino alle 23 : 00 : L'aspetto singolare della candidatura del centrosinistra è che Trerotola, rivendicando più volte di non aver mai fatto politica , distanziandosi dalla storia del centrosinistra locale, ha sorpreso , ...